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Podzimní libozvuky II

Václav Kunft
Když se na podzim kazí počasí, básníci myslí na jaro, dědci na dětství. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.

Podzimní libozvuky II

Zkusil jsem skákat panáka

upad jsem při tom na hubu

Slibuji, že panáka

už nikdy skákat nebudu

****

Když jsme byli maličký

rejpali jsme ďulíčky

a hráli kuličky

Dneska je to holt

organizovaný sport

****

Napsala mi moták Mařena

když jsem jí sahal na stehna

Mám ráda tyhle legrácky

až k podvazkům bez facky

Autor: Václav Kunft | středa 7.10.2026 17:57 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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