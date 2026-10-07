Podzimní libozvuky II
Podzimní libozvuky II
Zkusil jsem skákat panáka
upad jsem při tom na hubu
Slibuji, že panáka
už nikdy skákat nebudu
****
Když jsme byli maličký
rejpali jsme ďulíčky
a hráli kuličky
Dneska je to holt
organizovaný sport
****
Napsala mi moták Mařena
když jsem jí sahal na stehna
Mám ráda tyhle legrácky
až k podvazkům bez facky
Václav Kunft
Neptej se proč
----------Někdy na mě při tom toulání padne splín.-------------- ------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Plichta ze Žerotína (někdy Žirotína)
Česká turnajová hvězda Evropy, o které kroniky tvrdily: „Na hrdinstvích měl vždy nejlepší podíl. Dvě stě let se lepší rytíř nenarodil ...“.
Václav Kunft
Oprýskaný dům
------Myšlenky se občas zatoulají do podivných zákoutí.-----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní posel
Manželka říká, že vstaneme brzo a půjdeme na houby. Nejde to, v lese je v to brzo ještě tma.----------------------------------------
Václav Kunft
Fotky, co máme v peněžence
Zabloudil jsem trochu do poslednin. Tahle básnička je pro dědky, kteří nemají nebo nechtějí používat chytrý telefon.
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