Podivný svět

Podivná doba. Chtěl bych mít radost, ale budím se s obavami, co se zase kde stalo. Chtěl bych psát o lásce a kráse, ale nedostanu se za první verš.

Podivný svět

Fanatismus s krutostí

Megalomani s blbostí

Vypočítavost s podlostí

Rýmují se divné vlastnosti

xxx

Pohodlnost s leností

Zbabělost s hamižností

Závist s bezradností

To jsou lidské vlastnosti

xxx

Dobrota s laskavostí

Štěstí se štědrostí

Láska s chytrostí

Kam zmizely ctnosti?

xxx

Kam zmizela krása

Vymizela pohoda

V čem je naše spása

Je to jenom náhoda

xxx

Poklekni a kaj se

Za to, cos promarnil

Poklekni a ptej se

Jak bys to napravil

Autor: Václav Kunft | neděle 8.3.2026 10:50 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Václav Kunft

Blaho

Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.

4.3.2026 v 15:56 | Karma: 8,22 | Přečteno: 155x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Ještě chvíli

Tohle původně začalo posledním veršem jako další Libozvuk. V podvědomí jsem ale měl naznačený ten úvod, tak jsem ho pro lepší pochopení dopsal a je z toho poslednina.

1.3.2026 v 11:25 | Karma: 10,12 | Přečteno: 252x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sněženky (Libozvuky)

Další z řady libozvuků. Libozvuky jsou podsekcí Poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí znít hezky.

26.2.2026 v 15:58 | Karma: 13,62 | Přečteno: 308x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Ona

Kapradí nekvete, tedy kvete, ale pouze ve slovanském bájesloví, v tom kvete dokonce zlatě. Když se tak ohlédnu, jsem vlastně hodně nekorektní.

25.2.2026 v 11:19 | Karma: 11,57 | Přečteno: 302x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Vlak

V novinách se objevila jen malá noticka. Vlak vezoucí turisty do romantické destinace zmizel. Ne vlak vykolejil, nebo vlaky se srazily. Jenom vlak zmizel, nic o obětech, troskách jenom vlak zmizel To mě zaujalo.

23.2.2026 v 14:51 | Karma: 10,64 | Přečteno: 307x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání
2. března 2026  11:02

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Moravskoslezští zastupitelé si přivstanou. Hejtman spěchá na jednání s premiérem

Jednání moravskoslezského zastupitelstva (21. října 2024)
8. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Zastupitelé Moravskoslezského kraje v pondělí 16. března zasednou nejčasněji v novodobé historii....

Cestovní ruch pod dohledem. Data z platebních karet ukážou chování turistů

Večerní turismus v centru Prahy
8. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Turisté se ocitají pod lupou. Detailní pohled na jejich chování a pohyb v reálném čase usnadní...

Obce z ČR a Bavorska stvrdí memorandum k rozvoji příhraničního regionu Tachovska

ilustrační snímek
8. března 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Nová veřejná autobusová linka Tachov-Bärnau-Tirschenreuth, rozšíření a oprava silnice mezi Halží a...

Přednášky v Muzeum Beskyd vám přiblíží svět preparátorství či nejen beskydské studánky

Preparátor muzea v České Lípě Michal Štěpánský vytvořil exponát z medvěda...
8. března 2026

Muzeum Beskyd zve návštěvníky hned na dvě přednášky ve dvou dnech.

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Václav Kunft

  • Počet článků 451
  • Celková karma 11,29
  • Průměrná čtenost 287x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.