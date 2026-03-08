Podivný svět
Podivný svět
Fanatismus s krutostí
Megalomani s blbostí
Vypočítavost s podlostí
Rýmují se divné vlastnosti
xxx
Pohodlnost s leností
Zbabělost s hamižností
Závist s bezradností
To jsou lidské vlastnosti
xxx
Dobrota s laskavostí
Štěstí se štědrostí
Láska s chytrostí
Kam zmizely ctnosti?
xxx
Kam zmizela krása
Vymizela pohoda
V čem je naše spása
Je to jenom náhoda
xxx
Poklekni a kaj se
Za to, cos promarnil
Poklekni a ptej se
Jak bys to napravil
Václav Kunft
Blaho
Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.
Václav Kunft
Ještě chvíli
Tohle původně začalo posledním veršem jako další Libozvuk. V podvědomí jsem ale měl naznačený ten úvod, tak jsem ho pro lepší pochopení dopsal a je z toho poslednina.
Václav Kunft
Sněženky (Libozvuky)
Další z řady libozvuků. Libozvuky jsou podsekcí Poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí znít hezky.
Václav Kunft
Ona
Kapradí nekvete, tedy kvete, ale pouze ve slovanském bájesloví, v tom kvete dokonce zlatě. Když se tak ohlédnu, jsem vlastně hodně nekorektní.
Václav Kunft
Vlak
V novinách se objevila jen malá noticka. Vlak vezoucí turisty do romantické destinace zmizel. Ne vlak vykolejil, nebo vlaky se srazily. Jenom vlak zmizel, nic o obětech, troskách jenom vlak zmizel To mě zaujalo.
