Podivná náhoda (Další Libozvuk)
Podivná náhoda (Další Libozvuk)
Divné šero nic nevidím
do všeho narážím.
Kolem sebe hmatám,
jako slepec šmátrám.
Mám ruce na prsou.
Tak hebká a měkká jsou.
Najednou svití slunce.
Šťastné jsou moje ruce.
Václav Kunft
Dlouhá pláž
Toulavé myšlenky mně umožňují navštívit místa kde jsem dlouho nebyl. Místa, která nevypadají tak jak vypadala. Místa, která jsou alegorií.
Václav Kunft
Libozvuky (léto 26)
Libozvuky se bezvadně hodí do toulání myšlenek, nemusí dávat smysl, hlavně musí dobře znít. Oni se vlastně svým posláním i hodí do dnešní doby.
Václav Kunft
Couvá rak
Když už jsem vypustil svoje myšlenky na toulky, tak jsem je nechal zatoulat i do končin mnou ještě neprozkoumaných. Haiku a Limerik.
Václav Kunft
Šeptání
Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.
Václav Kunft
Valentýn Hrbatý, poslední Přemyslovec.
Ve škole nás učili, že posledním Přemyslovcem byl Václav III. Omyl, posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentýn Hrbatý.
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