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Podivná náhoda (Další Libozvuk)

Asi to bude tím vedrem, že se na mě valí jeden libozvuk za druhým. Možná, že jsem již příliš starý a líný přemýšlet, a tak se nechávám unášet proudem náhodných nápadů.

Podivná náhoda (Další Libozvuk)

Divné šero nic nevidím

do všeho narážím.

Kolem sebe hmatám,

jako slepec šmátrám.

Mám ruce na prsou.

Tak hebká a měkká jsou.

Najednou svití slunce.

Šťastné jsou moje ruce.

Autor: Václav Kunft | středa 12.8.2026 17:31 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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