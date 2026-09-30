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Plichta ze Žerotína (někdy Žirotína)

Václav Kunft
Česká turnajová hvězda Evropy, o které kroniky tvrdily: „Na hrdinstvích měl vždy nejlepší podíl. Dvě stě let se lepší rytíř nenarodil ...“.

Plichta ze Žerotína 14.prosince 1291–28.září 1322 byl nejstarším synem Habarta ze Žerotína a Scholastiky ze Šternberka. Scholastika nemohla dlouho otěhotnět, legenda praví, že z neplodnosti ji vyléčila samotná sv. Anežka Česká. Manželé, kterým se narodilo několik dcer, se rozhodli jako důkaz vděku založit v Panenském Týnci klášter klarisek. (Nedostavěný kostel díky své magické atmosféře láká návštěvníky dodnes, to je ale jiný příběh.) Další překážku, tedy blízkou příbuznost, odstranil dispenzem papež Mikuláš IV. 21. srpna 1290. V roce 1291 se jim narodil vytoužený syn Plichta. Narodil se i druhý syn Jaroslav.

Plichta již od raného mládí inklinoval k rytířskému životu. Již v šestnácti letech se účastnil bojů proti Albrechtovi Habsburskému při obraně Kutné Hory, jak uvádí Dalimilova Kronika.

„Tehdy říšský král na česku sě zemiu složi,
přijed do Čech, silně sě přěd Horú položi.
Ale když na cestě byl, pan Plichta z Žirotína,
ten jmenovaný hrdina,
mnoho škody učini v koních i liudech Říšskému;
tiem česť velikú učini rodu svému.“

Další citace z Dalimilovy kroniky.

„Rok tisící tří stý šestnáctý byl právě… V těch letech nám také pověst připomíná statečného muže Plichtu ze Žerotína. Ten opustil Čechy, odjel do dálavy, bil se v každém boji jako rytíř pravý. Ten římskému králi pomoh v každé srážce, králi anglickému často dělal strážce a zvítězil všude, kde se vojska střetla. Na hrdinstvích měl vždy největší podíl. Dvěstě let se lepší rytíř nenarodil..“

Plichta ze Žerotína pro mnohé představoval ideálního rytíře, byl urostlý, odvážný, obratný, vynikal silou, v turnajích porážel i ty nejslavnější rytíře své doby. Věrně sloužil svém panovníkovi, byl štědrý k církvi. Mezi léty 1303 a 1322 Plichta s bratrem Jaroslavem a později synem Ješkem zakládá poblíž původní Hořovické tvrze a osady nové město.

Roku 1316 opouští Čechy. S bratrem Jaroslavem se v řadách řádu Německých rytířů zúčastnil křížové výpravy proti pohanským Prusům. Jeho výjimečnosti si všiml i mladý král Jan Lucemburský, povolal ho ke svému dvoru a udělal z něj svého učitele. Při cestách po Evropě nadále sbíral turnajové vavříny.

Plichta zemřel tak jak žil, padl v boji, v bitvě u Mühldorfu, bylo to 28. září 1322. V té bojoval po boku svého krále Jana Lucemburského, který pomáhal Ludvíkovi IV. Bavorovi proti Fridrichovi Sličnému Habsburskému v boji o císařskou korunu. Zbraslavská kronika nám říká, že to byl on, kdo doručil Fridrichovi výzvu k bitvě. Jan Lucemburský si byl vědom, že tak slavného rytíře Fridrich neodmítne. V bitvě samotné vedl první úder do nejhustších řad nepřítele. Byl odříznut od hlavního lucemburského vojska, několikrát se mu podařilo se prosekat ven, aby udeřil znovu. Nakonec se podařilo několika rytířům pod ním zabít koně. Bez koně, zatížen zbrojí ještě nějaký čas bojoval proti přesile. Nakonec byl ve svých necelých jedenatřiceti letech zabit. Ludvík Bavor bitvu hlavně díky lucemburskému vojsku vyhrál.

Dalimilova kronika

„... Pak do Rakous táhl král Jan se svým šikem,

s odpůrci se utkal v boji převelikém

na Václava, v den, kdy zem koří světci

A jak povídají o tom mnozí svědci,

Svatý Václav opět žehnal Čechům v nouzi,

viděli jej, kterak Němcům mečem hrozí.

Proto Rakušany novou silou hnali

a s pěti sty lidmi bratra krále jali.

Ale také Čechy velký smutek stih´tu,

když nepřítel zabil v boji pana Plichtu.

Ztratili též mnoho koní v onom klání.

Potom vystavěli kostel na té pláni,

v němž dodneška lid se Václavovi klaní ...“

Zbraslavská kronika

„V bitvě se vyznamenal z Čechů pan Heřman z Miličína, ale padl tam slavný český turnajník, pan Plichta, jenž několikrát prokázal svou udatnost. Třikrát se mu podařilo prosekat se řadami nepřátelských bojovníků, dvakrát se probil zpět ke svým, ale potřetí pod ním zabili koně a on, obklopen davem nepřátel, byl jimi přemožen a zahynul.“

Jeho ostatky byly převezeny do Panenského Týnce, kde byl pravděpodobně pohřben v původním kostele Nejsvětější Trojice na Dušičky, tj. 2. 11. 1322. Je pravděpodobné, že pohřbu se zúčastnil i král Jan. Jeho přítomnost v Praze dne 3. 11. 1322 je písemně doložena. Mši pravděpodobně sloužil pomocný biskup pražský minorita Přebyslav Satoranský.

Závěrečné poznámky. Pověst praví, že Žerotínové umírali po boku svých králů, Plichtův pradědeček padl v bitvě na Moravském poli spolu s Přemyslem Otakarem II. Plichtův synovec v bitvě u Kresčaku spolu s Janem Lucemburským. Rod českých Žerotínů nebyl v žádném příbuzenském vztahu s moravskými Žerotíny.

Autor: Václav Kunft | středa 30.9.2026 19:49 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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