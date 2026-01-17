Plačící okno (Sonet 27.)
Plačící okno (Sonet 27.)
Na okně září kapičky vody
jako náhrdelník z démantů
zavěšený na šíji nádherné ženy
jako příslib žhavých momentů
xxx
Jako předzvěst krvavé tragédie
memento činu žárlivého šílence
smutek odmítnutého milence
a jeho teskné balady melodie
xxx
Proč nezůstala jen ta prostá krása
Proč krutost duši a srdce drásá
Proč ty kapičky i slzy připomínají
xxx
Proč si tu lásku a štěstí ničíme
Proč si vše čisté špiníme
Proč naše lásky tak mladé umírají
Václav Kunft
Škorpion (Momentka z Afriky)
Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.
Václav Kunft
Alegorie
Tolik se toho mění, tolik je toho jinak, že je příjemné se vracet k daným konstantám. Nemyslím, že to je staromilství, je to uklidňující. Nakonec přeci píši posledniny.
Václav Kunft
Halleyova kometa (Momentky z Afriky)
Momentky z Afriky. Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Wonderboom úžasný divoký fíkovník.
Magaliesberg range je malé, ale výrazné pohoří protínající severní část Pretorie, na jeho úpatí a poté na severním svahu jsme mnoho let žili.
Václav Kunft
Rudé slunce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Dálnice D5 je na 114. kilometru do Německa kvůli vyproštění kamionu zavřená
Kvůli vyprošťování havarovaného kamionu na 114. kilometru dnes odpoledne policie zavřela dálnici D5...
Děti z Čebína nemusí dojíždět, v novém pavilonu bude druhý stupeň základní školy
Děti z Čebína na Brněnsku už nemusí na druhý stupeň základní školy dojíždět jinam. Obec vybudovala...
Vlak na Bruntálsku srazil koně, trať je neprůjezdná, vlaky nahradily autobusy
Vlak na Bruntálsku srazil dnes kolem 11:00 koně. Souprava částečně vykolejila, nikdo ze čtyř...
V opravené části buštěhradského zámku bude od září soukromá ZŠ
V opraveném východním křídle buštěhradského zámku bude od září soukromá základní škola Heuréka....
Prodej polyfunkčního domu MODĚVA
Poděbradovo nám., Prostějov
70 000 000 Kč
- Počet článků 436
- Celková karma 12,40
- Průměrná čtenost 286x