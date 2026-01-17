Plačící okno (Sonet 27.)

Manželce se zalíbil pohled na okno v koupelně, tak neváhala a vyfotila ho. Líbila se jí i ta fotka, opět neváhala a poslala mi ji jako inspiraci.

Plačící okno (Sonet 27.)

Na okně září kapičky vody

jako náhrdelník z démantů

zavěšený na šíji nádherné ženy

jako příslib žhavých momentů

xxx

Jako předzvěst krvavé tragédie

memento činu žárlivého šílence

smutek odmítnutého milence

a jeho teskné balady melodie

xxx

Proč nezůstala jen ta prostá krása

Proč krutost duši a srdce drásá

Proč ty kapičky i slzy připomínají

xxx

Proč si tu lásku a štěstí ničíme

Proč si vše čisté špiníme

Proč naše lásky tak mladé umírají

Autor: Václav Kunft | sobota 17.1.2026 13:40 | karma článku: 5,40 | přečteno: 51x

Další články autora

Václav Kunft

Škorpion (Momentka z Afriky)

Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.

14.1.2026 v 12:32 | Karma: 10,00 | Přečteno: 226x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Alegorie

Tolik se toho mění, tolik je toho jinak, že je příjemné se vracet k daným konstantám. Nemyslím, že to je staromilství, je to uklidňující. Nakonec přeci píši posledniny.

10.1.2026 v 18:55 | Karma: 11,07 | Přečteno: 250x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Halleyova kometa (Momentky z Afriky)

Momentky z Afriky. Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.

7.1.2026 v 15:48 | Karma: 10,95 | Přečteno: 305x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Wonderboom úžasný divoký fíkovník.

Magaliesberg range je malé, ale výrazné pohoří protínající severní část Pretorie, na jeho úpatí a poté na severním svahu jsme mnoho let žili.

3.1.2026 v 11:08 | Karma: 13,33 | Přečteno: 303x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Rudé slunce (Momentky z Afriky)

Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.

27.12.2025 v 17:05 | Karma: 13,15 | Přečteno: 340x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.
12. ledna 2026  12:35

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Dálnice D5 je na 114. kilometru do Německa kvůli vyproštění kamionu zavřená

ilustrační snímek
17. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Kvůli vyprošťování havarovaného kamionu na 114. kilometru dnes odpoledne policie zavřela dálnici D5...

Děti z Čebína nemusí dojíždět, v novém pavilonu bude druhý stupeň základní školy

DÄ›ti z ÄŚebĂ­na nemusĂ­ dojĂ­ĹľdÄ›t, v novĂ©m pavilonu bude druhĂ˝ stupeĹ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkoly
17. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Děti z Čebína na Brněnsku už nemusí na druhý stupeň základní školy dojíždět jinam. Obec vybudovala...

Vlak na Bruntálsku srazil koně, trať je neprůjezdná, vlaky nahradily autobusy

ilustrační snímek
17. ledna 2026  14:15,  aktualizováno  14:15

Vlak na Bruntálsku srazil dnes kolem 11:00 koně. Souprava částečně vykolejila, nikdo ze čtyř...

V opravené části buštěhradského zámku bude od září soukromá ZŠ

ilustrační snímek
17. ledna 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

V opraveném východním křídle buštěhradského zámku bude od září soukromá základní škola Heuréka....

Václav Kunft

  • Počet článků 436
  • Celková karma 12,40
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.