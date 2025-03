V této násilné a nenávistné době, v době válek bych rád vzpomenul člověka, který žil v násilné, válečné husitské době a přes to byl pacifistou. Já sám pacifista nejsem, jsem-li napaden, považuji za nutné se aktivně bránit.

Petr Chelčický (asi 1379-1460) se s největší pravděpodobností narodil jako Petr Záhorka ze Záhoří v Chelčicích u Vodňan. Pravděpodobně byl drobným šlechticem, nejspíše zemanem. Neměl univerzitní vzdělání, a tak nebyl tolik ovlivněn tradičním myšlením své doby. Nicméně se mu v mládí dostalo slušného základního vzdělání, včetně latiny. To by naznačovalo, že jeho rodina nebyla chudá, hospodařila na vlastní půdě a vysvětlovalo by to jeho vztah k zemědělství. Chelčický byl velmi sečtělý samouk, velmi dobře znal bibli, čerpal ze spisů Tomáše Štítného, ostatních českých knih i z překladů z latiny. Na počátku husitského hnutí mezi lety 1419 až 1421 žil v Praze. Účastnil se disputací s univerzitními mistry a dál si tříbil své názory. Jakoubek ze Stříbra ho seznámil s učením Viklefa a Husa. Ve sporu Mikuláše Biskupce z Pelhřimova (zvolený starší umírněných Táboritů) s Janem Rokycanou se přikláněl k Biskupcovi. Ve svém spisu O boji duchovním (1421) odmítal jakoukoliv i spravedlivou válku. Odmítal i trest smrti. Ve svých argumentech vycházel z evangelií. Uznával jedině duchovní boj, a to hlavně odpor proti ďáblu. V pozdějším traktátu O církvi svaté kritizoval světskou moc církve. Ve spisu O trojím lidu řeč odmítá jako nekřesťanské dělení lidu na stav rytířský, duchovní a robotný. Vyznává rovnost všech lidí. V rozsáhlém traktátu Siet viery pravé vzniklém po roce 1440 se Chelčický snaží nastínit správný křesťanský život. Sítí myslí Chelčický pravou křesťanskou církev. Dobrá církev loví z moře, které představuje svět neřesti a pokušení, dobré křesťany. Chceme-li být spaseni, musíme se tohoto moře zříct. Musí žít jako první křesťané a řídit se Ježíšovými zákony. Hlavními škůdci ničící síť jsou dvě velryby, papež a císař. Chelčický kritizuje lenivou šlechtu, která vydírá podaný lid, lichvářské měšťany, vzdělance, kteří prostý lid ohlupují a konečně kněžstvo, které hromadí majetek a hřeší svatokupectvím. Dá se říct, že jeho centrální větou je: „Jen ten je však pravý křesťan, kdo zachovává Boží příkazy a miluje bližního svého.“ Na sklonku jeho života, na základě jeho učení vzniká v Kunvaldu, pod vedením bratra Řehoře Krejčího v roce 1457 Jednota bratrská.

Chelčického učení přímo či nepřímo ovlivnilo T. G. Masaryka, L. N. Tolstého Mahátmu Gándhího, Nelsona Mandelu a Martina Luthera Kinga.