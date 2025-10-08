Orel z Dračích hor

Člověk má někdy neskutečné představy. Je to únik z nudné reality, nebo nějaká primordiální touha? Nevím a nedozvím se.

Orel z Dračích hor

Mám strach z výšek, a přece mě to na okraj táhne

Často jsem se držel zábradlí a na okraji stál

Na okraji balkónu, rozhledny, na vysoké skále

Co kdybych skočil sám sebe jsem se často ptal

xxx

Je to neskutečný pocit nutkání a strach, hloubka vábí

Násilím se odtrhnu, odcházím, co se náhle otočit

rozeběhnout se a splnit si to nesmyslné přání

Skokem plavmo přes zábradlí do toho prostoru skočit

xxx

Skočit a letět jako orel v Dračích horách nad propastí

Ne padat jako kámen k zemi a o skálu se rozbít

Viděl jsem ho neslyšně plachtit, jak letěl za kořistí

Doufám, že budu létat, vládnout nebi, nechci se zabít

Autor: Václav Kunft | středa 8.10.2025 20:18 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Václav Kunft

  • Počet článků 412
  • Celková karma 12,11
  • Průměrná čtenost 282x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

