Orel z Dračích hor
Mám strach z výšek, a přece mě to na okraj táhne
Často jsem se držel zábradlí a na okraji stál
Na okraji balkónu, rozhledny, na vysoké skále
Co kdybych skočil sám sebe jsem se často ptal
xxx
Je to neskutečný pocit nutkání a strach, hloubka vábí
Násilím se odtrhnu, odcházím, co se náhle otočit
rozeběhnout se a splnit si to nesmyslné přání
Skokem plavmo přes zábradlí do toho prostoru skočit
xxx
Skočit a letět jako orel v Dračích horách nad propastí
Ne padat jako kámen k zemi a o skálu se rozbít
Viděl jsem ho neslyšně plachtit, jak letěl za kořistí
Doufám, že budu létat, vládnout nebi, nechci se zabít
Václav Kunft
Jiný podzim
Docela slušná dávka melancholie. Co nadělám, nemládnu a melancholie k stárnutí patří. Nemá cenu si něco nalhávat, už nehopsám jak splašené hříbě.
Václav Kunft
Dnes (Sonet osmnáctý)
Takhle mi to někdy připadá, smutná realita, a tak trochu rezignace. Možná, že je to jenom únava, že se mýlím a jiní to vidí veseleji.
Václav Kunft
Dědkův podzim
Klid a smíření, co víc člověk v mém věku potřebuje? Tak to byste se divili, tenhle šourající se dědek je alter ego rozeřvaného čerta.
Václav Kunft
Zlomenina
Někdy se vám životem prožene vichřice, nic nezůstane na svém místě, vše je zničené rozlámané. Čekáte na vyjasnění, na slunce, a to ne a ne přijít.
Václav Kunft
Znal jsem vstup do chodby
Také jste se chtěli po létech někam vrátit a zjistili jste, že to již neexistuje. Možná, že jste si to jenom představovali a skutečnost je jiná.
