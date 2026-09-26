Oprýskaný dům
Oprýskaný dům
Oprýskaný dům na malém městě
V místě, kam se moc nechodí
Nikdy za deště,
v hezkém počasí jen ti, co se nebojí
Dům křičí, jak býval krásný
Nikdo ho neslyší
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Byl plný radosti šťastných lidí
Přišli noví a s nimi strach
Odešlo štěstí
Z trombonisty se vyklubal žárlivý vrah
Z domácí drbna, co škodí
Tonda kradl uhlí
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V domě se usadil dusivý děs
Kdo mohl ten rychle utekl
Zbyl prašivý pes
I ten pes se sem jenom odněkud zaběhl
Vrahoun se vrátil z vězení
A kurva s ním bydlí
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Vyšlo slunce a kaluže vyschly
Zedník postavil lešení
pak přišly děti
Co se zde kdys událo, neměly tušení
Zedník dělal novou omítku
Při dětském povyku
xxx
A tak dostal dům nový kabát
Lidé ho chodili obdivovat
Václav Kunft
Podzimní posel
Manželka říká, že vstaneme brzo a půjdeme na houby. Nejde to, v lese je v to brzo ještě tma.----------------------------------------
Václav Kunft
Fotky, co máme v peněžence
Zabloudil jsem trochu do poslednin. Tahle básnička je pro dědky, kteří nemají nebo nechtějí používat chytrý telefon.
Václav Kunft
Chtěl jsem
--------------I sem se myšlenky někdy zatoulají. –--------------- -------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kamarád les
-----Takhle to dopadá, když člověka přepadne nostalgie.----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Jízda
----------------------Kdy psát a kdy nepsat závěť.-------------------------------------------------------------------------------------
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