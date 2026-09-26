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Oprýskaný dům

Václav Kunft
------Myšlenky se občas zatoulají do podivných zákoutí.-----------------------------------------------------------------------------

Oprýskaný dům

Oprýskaný dům na malém městě

V místě, kam se moc nechodí

Nikdy za deště,

v hezkém počasí jen ti, co se nebojí

Dům křičí, jak býval krásný

Nikdo ho neslyší

xxx

Byl plný radosti šťastných lidí

Přišli noví a s nimi strach

Odešlo štěstí

Z trombonisty se vyklubal žárlivý vrah

Z domácí drbna, co škodí

Tonda kradl uhlí

xxx

V domě se usadil dusivý děs

Kdo mohl ten rychle utekl

Zbyl prašivý pes

I ten pes se sem jenom odněkud zaběhl

Vrahoun se vrátil z vězení

A kurva s ním bydlí

xxx

Vyšlo slunce a kaluže vyschly

Zedník postavil lešení

pak přišly děti

Co se zde kdys událo, neměly tušení

Zedník dělal novou omítku

Při dětském povyku

xxx

A tak dostal dům nový kabát

Lidé ho chodili obdivovat

Autor: Václav Kunft | sobota 26.9.2026 21:38 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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Václav Kunft

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  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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