Oni dva (Sonet 32.)
Oni dva (Sonet 32.)
Někdo s někým šel a za ruce se spolu drželi
Šli odněkud někam, růže voněly všude kolem
Nic nevnímali, do očí se jeden druhému dívali
Ve zbožném lásky mlčení prošli celým světem
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Když pršelo, tak se úkryt se střechou objevil
Neptali se proč, bylo zjevné, co láska dokáže
Odpluly mraky, svět se opět sluncem rozzářil
Cesta oschla a nebylo na ní bláto ani kaluže
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Vrátili se, odkud vyšli a byli mnohem moudřejší
Chtěli mít výhled tak vylezli na kopec nejvyšší
Posadili se a dívali se, naštěstí bylo nebe jasné
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Někdo řekl to prošlo kolem štěstí a s ním láska
Nikdo jim nezáviděl, byli jako princ a Zlatovláska
Svět se smál, i já byl šťastný a bylo to tak krásné
Václav Kunft
Musíš (modlitbička)
Člověk si říká, že píše hlavně pro sebe, to se ale oblbuje, píše pro druhé. Má dojem, že má co sdělit, a tak někdy i nařizuje. Taková malá modlitbička.
Václav Kunft
Máme rádi fotbal.
Legendární a kontroverzní gól rukou vstřelil ve čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii alkoholik a drogově závislý podvodník, uctívaná fotbalová legenda Diego Armando Maradona.
Václav Kunft
Hvězda (Sonet 31.)
Když se dají dohromady dva lidé, kteří mají jiný pohled na svět a vyznávají jiné hodnoty, je zaděláno na malér. Málo kdy to funguje.
Václav Kunft
Sonet bez čísla
Tenhle sonet nemá číslo, nehodí se mezi ostatní. Nevím, proč jsem ho napsal, ale asi mi to mnozí osladí. On to ani není sonet, je to samomluva.
Václav Kunft
Zeď
Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?
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