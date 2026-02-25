Ona

Kapradí nekvete, tedy kvete, ale pouze ve slovanském bájesloví, v tom kvete dokonce zlatě. Když se tak ohlédnu, jsem vlastně hodně nekorektní.

Ona

Všichni muži ji milovali

A ona, ona je také

Všechny ženy jí záviděly

Jí byly lhostejné

xxx

Říkali o ní, že je kurva

A ona se tomu smála

Život pro ni byl zábava

Ráda si s lidmi hrála

xxx

Bláznivě milovala

Schopna velkých obětí

Najednou jim zmizela

Jak kanár, když uletí

xxx

Pak hlavu ztratila

A on byl jako mnich

Na kolenou žebrala

Odpovědí jí byl smích

xxx

Jak kapradí se zavřela

Žila ve svém stínu

Sobě se ztrácela

Tomu stvoření hravému

xxx

Po předlouhé době

Ta bájná kapradina

Vykvetla na jeho hrobě

Kde klečela stará žena

Autor: Václav Kunft | středa 25.2.2026 11:19 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

Další články autora

Václav Kunft

Vlak

V novinách se objevila jen malá noticka. Vlak vezoucí turisty do romantické destinace zmizel. Ne vlak vykolejil, nebo vlaky se srazily. Jenom vlak zmizel, nic o obětech, troskách jenom vlak zmizel To mě zaujalo.

23.2.2026 v 14:51 | Karma: 10,17 | Přečteno: 265x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

My dva

Já vím, že jsem beznadějný romantik, optimista a Bůh ví co ještě. Občas se pustím do reality, ale vždy z ní uteču zpět sem. Je mi tu lépe.

18.2.2026 v 10:28 | Karma: 10,97 | Přečteno: 310x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Kam jsem to zapad?

Tak tohle byla hodně nesympatická hospoda. Kupodivu mi připadala velmi povědomá, jako kdybych v ní často pobýval, i když nevím proč bych to dělal.

14.2.2026 v 23:36 | Karma: 10,04 | Přečteno: 328x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Krásná neznámá

Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla

13.2.2026 v 10:01 | Karma: 11,05 | Přečteno: 339x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)

Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.

8.2.2026 v 9:51 | Karma: 10,73 | Přečteno: 340x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Václav Kunft

  • Počet článků 447
  • Celková karma 11,38
  • Průměrná čtenost 287x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

