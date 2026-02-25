Ona
Ona
Všichni muži ji milovali
A ona, ona je také
Všechny ženy jí záviděly
Jí byly lhostejné
xxx
Říkali o ní, že je kurva
A ona se tomu smála
Život pro ni byl zábava
Ráda si s lidmi hrála
xxx
Bláznivě milovala
Schopna velkých obětí
Najednou jim zmizela
Jak kanár, když uletí
xxx
Pak hlavu ztratila
A on byl jako mnich
Na kolenou žebrala
Odpovědí jí byl smích
xxx
Jak kapradí se zavřela
Žila ve svém stínu
Sobě se ztrácela
Tomu stvoření hravému
xxx
Po předlouhé době
Ta bájná kapradina
Vykvetla na jeho hrobě
Kde klečela stará žena
Václav Kunft
Vlak
V novinách se objevila jen malá noticka. Vlak vezoucí turisty do romantické destinace zmizel. Ne vlak vykolejil, nebo vlaky se srazily. Jenom vlak zmizel, nic o obětech, troskách jenom vlak zmizel To mě zaujalo.
Václav Kunft
My dva
Já vím, že jsem beznadějný romantik, optimista a Bůh ví co ještě. Občas se pustím do reality, ale vždy z ní uteču zpět sem. Je mi tu lépe.
Václav Kunft
Kam jsem to zapad?
Tak tohle byla hodně nesympatická hospoda. Kupodivu mi připadala velmi povědomá, jako kdybych v ní často pobýval, i když nevím proč bych to dělal.
Václav Kunft
Krásná neznámá
Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla
Václav Kunft
Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)
Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.
