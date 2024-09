Okno v prvním patře

Co všechno se může stát v poklidné ulici, poklidného městečka. Nebo nemůže a je to pouhá noční vize. Nebo je to vzpomínka …

Okno v prvním patře Je to okno vyklápěcí, vidím jen tmu a pouliční lampy, když se z něj dívám v noci jaké ta tma skrývá záhady? xxx Někdo tou nocí běží Je to vrah, nebo nevěrná manželka Proč mě ten klapot bot tak děsí Je to jen zvuk ne postava xxx Vyletěl jsem z okna Jsem snad netopýr Proč mě ten zvuk tak láká Co je mně do cizích avantýr xxx Letím časem nebo prostorem Co mě tam na konci čeká Letím za vzpomínkou nebo příběhem Proč mě ta myšlenka leká xxx V zádech nůž, na zemi krev Proč nejsem překvapen Bylo to před lety, nebo dnes Co uvidím až přijde den xxx Zase stojím u okna Vidím ulici stromy, střechy Na ulici nikdo není je poklidná Je den a okno je vyklápěcí