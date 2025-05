Odvaha těch, co mají strach

Další články autora

Říká se, že chlapi umírají dřív než ženy. Jejich počet, který vidím, když se procházím po hřbitově to potvrzuje. Zalévají květiny, čistí mramor i žulu. O čem si asi se svými nebožtíky povídají?

Doznívání

Udělat si kávu, sednout si do křesla a zaposlouchat se do končící melodie. Nebyla to špatná hudba, občas divoká, občas kakofonie, občas sladká a snivá...