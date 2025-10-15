Óda na barvy

Chápu, že se MUDr. Skružný kochal výhledem z auta, předevčírem se mně to také stalo. Zaplať Pán Bůh jsem neboural, jen jsem zpomalil.

Óda na barvy

Vjel jsem na tu silnici a musel zpomalit

Ta záplava barev na svazích vedle ní

Ty stromky tam musel opilý malíř zasadit,

nebo básník hledající náladu podzimní

Nevěděl jsem, že je možné barvy slyšet

xxx

Ty chvějící žluté lístky to je zvonkohra

Oranžové listy zní majestátně jako lesní roh

Okrové listy jsou větší, zní temněji jako viola

Karmínové jako housle, bezpočet odstínů, poloh

Vtrhnou do toho trumpety, to je rudá barva

xxx

Šílený tunel barev, neskutečná harmonie

Violoncello hraje zelenou, hoboj, odstíny hnědé

Vzrušující i poklidná, romantická melodie

Některé listy se stydí a skrývají, jsou fialové

Probleskující blankyt nebe skvostně hraje fagot

xxx

Podzimní slunce vše krásně nasvětluje, zlatí

Je jako klavír, který vše doprovází, vysvětluje

Lže o teple, které slibuje, ale jen studeně svítí

Je to tak nádherné, mysl to uchvátí, zaplavuje

Podzim by se měl zakázat je pro řidiče nebezpečný

Autor: Václav Kunft | středa 15.10.2025 13:25 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

