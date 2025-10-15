Óda na barvy
Vjel jsem na tu silnici a musel zpomalit
Ta záplava barev na svazích vedle ní
Ty stromky tam musel opilý malíř zasadit,
nebo básník hledající náladu podzimní
Nevěděl jsem, že je možné barvy slyšet
xxx
Ty chvějící žluté lístky to je zvonkohra
Oranžové listy zní majestátně jako lesní roh
Okrové listy jsou větší, zní temněji jako viola
Karmínové jako housle, bezpočet odstínů, poloh
Vtrhnou do toho trumpety, to je rudá barva
xxx
Šílený tunel barev, neskutečná harmonie
Violoncello hraje zelenou, hoboj, odstíny hnědé
Vzrušující i poklidná, romantická melodie
Některé listy se stydí a skrývají, jsou fialové
Probleskující blankyt nebe skvostně hraje fagot
xxx
Podzimní slunce vše krásně nasvětluje, zlatí
Je jako klavír, který vše doprovází, vysvětluje
Lže o teple, které slibuje, ale jen studeně svítí
Je to tak nádherné, mysl to uchvátí, zaplavuje
Podzim by se měl zakázat je pro řidiče nebezpečný
Václav Kunft
Orel z Dračích hor
Člověk má někdy neskutečné představy. Je to únik z nudné reality, nebo nějaká primordiální touha? Nevím a nedozvím se.
Václav Kunft
Jiný podzim
Docela slušná dávka melancholie. Co nadělám, nemládnu a melancholie k stárnutí patří. Nemá cenu si něco nalhávat, už nehopsám jak splašené hříbě.
Václav Kunft
Dnes (Sonet osmnáctý)
Takhle mi to někdy připadá, smutná realita, a tak trochu rezignace. Možná, že je to jenom únava, že se mýlím a jiní to vidí veseleji.
Václav Kunft
Dědkův podzim
Klid a smíření, co víc člověk v mém věku potřebuje? Tak to byste se divili, tenhle šourající se dědek je alter ego rozeřvaného čerta.
Václav Kunft
Zlomenina
Někdy se vám životem prožene vichřice, nic nezůstane na svém místě, vše je zničené rozlámané. Čekáte na vyjasnění, na slunce, a to ne a ne přijít.
