Oči, které jsem zradil

Není to zpověď, jen pozorování, vlastní i cizí zážitky. Poezie je jako láska, jeden velký klam, touha a fantazie. Možná.

Laskavé hnědé oči

V nich pár zlatých flíčků

Teplé hnědé oči

Září ve sluníčku

Mhouří je a krčí nos

xxx

Byla to mladá láska

Veselá i hloubavá

Byla to i nahá láska

Hravá a zvídavá

Vydržela skoro rok

xxx

Měnily barvu i tvar

Modré jsem zbožňoval

Zelených jsem se bál

Miloval i proklínal

Byl to divoký čas

xxx

Čert mi byl dlužen

ty podivně šedé oči

slibovali sex, vášeň

na rozvrzaném gauči

Byly nelítostné ocelové

xxx

Tak milující a něžné

Láskou a čistotou zářící

Tak chladné a kruté

Bodající svou nenávistí

Byly sebestředné sobecké

xxx

Čas běžel i stál

V tom neúprosném víru

Radoval jsem se i bál

Ztrácel naději i víru

Zbývala jen naděje

xxx

Oči dvoje

vybledlé a uslzené

Moje a tvoje

tím bojem usoužené

Přichází pokoj a únava

Autor: Václav Kunft | sobota 31.1.2026 12:13 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Václav Kunft

Slyšel jsem myšlenky

Myšlení produkuje měřitelné elektrické signály, tedy formu energie, která je přeměněnou formou hmoty. V klasické fyzice je hmota, podle zákona o zachování hmotnosti, nezničitelná.

28.1.2026 v 13:20 | Karma: 7,79 | Přečteno: 146x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Krásný řev (Sonet 28.)

Hodně hlasitá nostalgie. Tehdy mě to probudilo a dodnes drží vzhůru. Konec padesátých začátek šedesátých let. Začal jsem myslet, už to nebylo tak nebezpečné, šlo jen o hubu, ne o život.

24.1.2026 v 12:53 | Karma: 11,00 | Přečteno: 233x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Tokološ (Africké momentky)

My máme skřítky, Němci koboldy, Irové leprechauny, Angličané gremliny, v Jižní Africe jsme měli tokološe, to byli také pěkně zlomyslní dárečci.

21.1.2026 v 16:34 | Karma: 10,18 | Přečteno: 268x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Plačící okno (Sonet 27.)

Manželce se zalíbil pohled na okno v koupelně, tak neváhala a vyfotila ho. Líbila se jí i ta fotka, opět neváhala a poslala mi ji jako inspiraci.

17.1.2026 v 13:40 | Karma: 11,58 | Přečteno: 305x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Škorpion (Momentka z Afriky)

Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.

14.1.2026 v 12:32 | Karma: 10,62 | Přečteno: 302x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Václav Kunft

  • Počet článků 440
  • Celková karma 11,87
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

