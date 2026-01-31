Oči, které jsem zradil
Oči, které jsem zradil
Laskavé hnědé oči
V nich pár zlatých flíčků
Teplé hnědé oči
Září ve sluníčku
Mhouří je a krčí nos
xxx
Byla to mladá láska
Veselá i hloubavá
Byla to i nahá láska
Hravá a zvídavá
Vydržela skoro rok
xxx
Měnily barvu i tvar
Modré jsem zbožňoval
Zelených jsem se bál
Miloval i proklínal
Byl to divoký čas
xxx
Čert mi byl dlužen
ty podivně šedé oči
slibovali sex, vášeň
na rozvrzaném gauči
Byly nelítostné ocelové
xxx
Tak milující a něžné
Láskou a čistotou zářící
Tak chladné a kruté
Bodající svou nenávistí
Byly sebestředné sobecké
xxx
Čas běžel i stál
V tom neúprosném víru
Radoval jsem se i bál
Ztrácel naději i víru
Zbývala jen naděje
xxx
Oči dvoje
vybledlé a uslzené
Moje a tvoje
tím bojem usoužené
Přichází pokoj a únava
Václav Kunft
Slyšel jsem myšlenky
Myšlení produkuje měřitelné elektrické signály, tedy formu energie, která je přeměněnou formou hmoty. V klasické fyzice je hmota, podle zákona o zachování hmotnosti, nezničitelná.
Václav Kunft
Krásný řev (Sonet 28.)
Hodně hlasitá nostalgie. Tehdy mě to probudilo a dodnes drží vzhůru. Konec padesátých začátek šedesátých let. Začal jsem myslet, už to nebylo tak nebezpečné, šlo jen o hubu, ne o život.
Václav Kunft
Tokološ (Africké momentky)
My máme skřítky, Němci koboldy, Irové leprechauny, Angličané gremliny, v Jižní Africe jsme měli tokološe, to byli také pěkně zlomyslní dárečci.
Václav Kunft
Plačící okno (Sonet 27.)
Manželce se zalíbil pohled na okno v koupelně, tak neváhala a vyfotila ho. Líbila se jí i ta fotka, opět neváhala a poslala mi ji jako inspiraci.
Václav Kunft
Škorpion (Momentka z Afriky)
Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.
|Další články autora
