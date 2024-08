Nic

Třeba jsem blázen, myslete si, co chcete, ale napište, co to ve vás vyvolá. Tohle se klidně může stát a možná, že se již stalo.

Nic Otevřel jsem ráno dveře svého domu a venku nebylo nic. Čekal jsem zahradu plnou květin a stromů, ale nebylo tam nic. xxx Ani obloha, ani mráček, ani slunce, ani vítr, prostě nic. Ani ptáček nezazpíval. Že by tam zela díra, to se nedá říct, nebylo tam prostě nic. Nic, nic, nic, ať jsem se díval, kam se díval. xxx Tak jsem zavřel dveře a šel znovu spát.