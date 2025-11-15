Nevlídno? (Sonet 22)

Každý vidí stejnou věc jinak, někomu květina voní, někomu smrdí. Někdo chodí jenom ve vlezlém dešti, jiný zase v krásných dnech.

Nevlídno? (Sonet 22)

Těžké tmavé, mokré mraky

Vítr ohýbá stromy

Od stánku voní párky

Bloumám mezi domy

xxx

Podzim ve městě

je jednotvárný šedivý

Choulíš se jako zmoklé kotě

Déšť je drobounký, protivný

xxx

A pak se rozsvítí reklamy

Trochu rozmazané za zbytky mlhy

Po chvilce jasné, zářivé v kapkách deště

xxx

Houkají auta, cinkají tramvaje

Město zkrásní, ožije

Je z něho kočka, voní čistě

Autor: Václav Kunft | sobota 15.11.2025 10:25 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Václav Kunft

Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)

Remembrace Day byl původně den vzpomínek na mrtvé z Velké války. Dnes má úplně jiný význam a Velké válce se říká První světová. Jedna z mnohých.

11.11.2025 v 16:37 | Karma: 10,53 | Přečteno: 203x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Havrani (sonet 20.)

Není všechno, jak to vypadá a jak se říká, že to je. Můžeme zaběhaná klišé změnit a podívat se na ně novýma očima. Myslím, že sami sebe překvapíme.

1.11.2025 v 11:46 | Karma: 11,30 | Přečteno: 318x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

A přišel ďábel

K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.

29.10.2025 v 17:04 | Karma: 13,83 | Přečteno: 392x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Černý kůň (sonet 21)

Posledniny jsou v podstatě vzpomínkový cyklus, je hlavně o dědcích s pro dědky. Když sem zabloudí někdo mladší, tak ať promine.

25.10.2025 v 11:16 | Karma: 15,13 | Přečteno: 382x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Na lavičce

Jsou situace kdy jeden neví, co je skutečnost a co je přání. Nemá cenu to řešit, je lepší to nechat plynout a moc o tom nepřemýšlet.

22.10.2025 v 17:56 | Karma: 14,79 | Přečteno: 348x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....
9. listopadu 2025

Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...

S Dukou se loučí prezidenti i herci. Byl bojovník za pravdu, ocenil Graubner

Veřejnost a blízcí se loučí s kardinálem Dukou. Na snímku pražský arcibiskup...
15. listopadu 2025,  aktualizováno  12:51

Přímý přenos V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu loučí s...

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...
15. listopadu 2025  11:03

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům...

Trump se pustil do své bývalé oblíbenkyně. Ta ho viní, že brání Epsteinovým spisům

Kontroverzní americká poslankyně Marjorie Taylorová Greeneová (14. listopadu...
15. listopadu 2025  10:59

Americký prezident Donald Trump oznámil, že přestává podporovat konzervativní republikánskou...

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...
15. listopadu 2025  10:13

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na...

Václav Kunft

  • Počet článků 421
  • Celková karma 12,92
  • Průměrná čtenost 284x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.