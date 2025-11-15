Nevlídno? (Sonet 22)
Těžké tmavé, mokré mraky
Vítr ohýbá stromy
Od stánku voní párky
Bloumám mezi domy
xxx
Podzim ve městě
je jednotvárný šedivý
Choulíš se jako zmoklé kotě
Déšť je drobounký, protivný
xxx
A pak se rozsvítí reklamy
Trochu rozmazané za zbytky mlhy
Po chvilce jasné, zářivé v kapkách deště
xxx
Houkají auta, cinkají tramvaje
Město zkrásní, ožije
Je z něho kočka, voní čistě
Václav Kunft
Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)
Remembrace Day byl původně den vzpomínek na mrtvé z Velké války. Dnes má úplně jiný význam a Velké válce se říká První světová. Jedna z mnohých.
Václav Kunft
Havrani (sonet 20.)
Není všechno, jak to vypadá a jak se říká, že to je. Můžeme zaběhaná klišé změnit a podívat se na ně novýma očima. Myslím, že sami sebe překvapíme.
Václav Kunft
A přišel ďábel
K tomuto napsat perex ani nejde. Jak se píše perex k celosvětovému fenoménu. To by nebyl perex ale sociologická úvaha a já nejsem sociolog.
Václav Kunft
Černý kůň (sonet 21)
Posledniny jsou v podstatě vzpomínkový cyklus, je hlavně o dědcích s pro dědky. Když sem zabloudí někdo mladší, tak ať promine.
Václav Kunft
Na lavičce
Jsou situace kdy jeden neví, co je skutečnost a co je přání. Nemá cenu to řešit, je lepší to nechat plynout a moc o tom nepřemýšlet.
