Neptej se proč
Neptej se proč
Neptej se, proč a tiše pluj s oblaky
Možná se dozvíš vic
Neptej se, proč a věř na zázraky
Lehčeji půjdeš smrti vstříc
Půjdeš po cestě, která nemá konce
Únavou se ti budou nohy plést
Pak tě probudí kravské zvonce
Budou tě chtít z cesty smést
Hluboká, studená a temná voda
Jedna ze životních záhad
Na druhé straně rajská zahrada
Já ale neumím plavat
Jdu po cestě ve vedru i chladnu
Na druhou stranu se dívám
Půjdu, až únavou padnu
Pomalu s krajinou splývám
Václav Kunft
Plichta ze Žerotína (někdy Žirotína)
Česká turnajová hvězda Evropy, o které kroniky tvrdily: „Na hrdinstvích měl vždy nejlepší podíl. Dvě stě let se lepší rytíř nenarodil ...“.
Václav Kunft
Oprýskaný dům
------Myšlenky se občas zatoulají do podivných zákoutí.-----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní posel
Manželka říká, že vstaneme brzo a půjdeme na houby. Nejde to, v lese je v to brzo ještě tma.----------------------------------------
Václav Kunft
Fotky, co máme v peněžence
Zabloudil jsem trochu do poslednin. Tahle básnička je pro dědky, kteří nemají nebo nechtějí používat chytrý telefon.
Václav Kunft
Chtěl jsem
--------------I sem se myšlenky někdy zatoulají. –--------------- -------------------------------------------------------------------
|Další články autora
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka
Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...
Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující
Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....
Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici
Nehoda dvou osobních aut v Pardubicích zaměstnala v sobotu večer všechny záchranné složky. Na...
Východočeské divadlo Pardubice uvedlo v české premiéře hru Dorian
Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v české premiéře inscenaci Dorian, která je...
Východočeské divadlo Pardubice uvedlo v české premiéře hru Dorian
Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v české premiéře inscenaci Dorian, která je...
Český film Při zemi získal hlavní cenu na letošním ročníku festivalu Ekofilm
Film s názvem Při zemi režiséra Tomáše Elšíka získal hlavní cenu na letošním 52. ročníku...
Rodinný dům v Blatnu u Podbořan
Blatno, okres Louny
2 900 000 Kč
- Počet článků 507
- Celková karma 13,47
- Průměrná čtenost 290x