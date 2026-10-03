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Neptej se proč

Václav Kunft
----------Někdy na mě při tom toulání padne splín.-------------- ------------------------------------------------------------------

Neptej se proč

Neptej se, proč a tiše pluj s oblaky

Možná se dozvíš vic

Neptej se, proč a věř na zázraky

Lehčeji půjdeš smrti vstříc

Půjdeš po cestě, která nemá konce

Únavou se ti budou nohy plést

Pak tě probudí kravské zvonce

Budou tě chtít z cesty smést

Hluboká, studená a temná voda

Jedna ze životních záhad

Na druhé straně rajská zahrada

Já ale neumím plavat

Jdu po cestě ve vedru i chladnu

Na druhou stranu se dívám

Půjdu, až únavou padnu

Pomalu s krajinou splývám

Autor: Václav Kunft | sobota 3.10.2026 22:37 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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