Není (sonet čtrnáctý)

Kombinace, o které by se dalo psát do nekonečna. Pějí so nich písně, píší básně a nikdo jim pořádně nerozumí. Jsou záhadou, ale krásnou.

Písemně doložené místo, kde stál křesťanský klášter. Je to možná moje keltské dědictví, které mě přeneslo hlouběji do minulosti.

Sonet jedenáctý

Ano, je to o panenství. Chlapi to asi nepochopí. Tak proč jsem to napsal, vždyť jsem také chlap. Možná, že jsem viděl něco, co není, ale nemyslím si to.