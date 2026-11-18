Není on náhodou listopad
Není on náhodou listopad
Zahrada plná spadaného listí
Bolí mě koleno, ne obě kolena
Musím nasypat ptákům semena
Manželka marně bojuje s tou žlutí
Sotva kousek dvorku zamete
protivný vítr s drobným mrholením
novou vrstvu listí na dvůr nanese
Ochránit kytky před zmrznutím
Pytle kloužou z artritických prstů
Růže jsou stále trním obrostlé
Nemají květy, jen pár suchých listů
Ruce mám rozpíchané do krve
Jsem mrzutý, nadávám a lituji se
Do čeho jsem se to nechal ukecat
Chci v teplém pokoji posadit se
pít horký čaj, není náhodou listopad?
Václav Kunft
Kdyby nebyla láska
----------------Kdyby nebyla láska stálo by za to žít?----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
11. 11. v 11:00 1918
-------Nic se nemění, rudé vlčí máky dále krásně kvetou------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Poezie m i z í í í Lament
------------------Doufám, že to je jenom můj dojem.-----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Na polštáři vlas (Libozvuky)
----------Tak ze mě zase vypadl libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.-----------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní nelibozvuk
-----Jak vyplývá z názvu jde o opak libozvuku, nemusí znít dobře, ale dává smysl.---------------------------------------------------
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