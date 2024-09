Lámání kolem, bylo používáno od antiky skoro až do konce osmnáctého století, ve výjimečných případech i déle. Jeden z nejkrutějších trestů a způsobů popravy.

Po vedrech přišel déšť, zasedala vláda, krizová komise, povodňový štáb... Můžeme se připravit na následky, ale nemůžeme to zastavit, můžeme jenom doufat.

Okno v prvním patře

Co všechno se může stát v poklidné ulici, poklidného městečka. Nebo nemůže a je to pouhá noční vize. Nebo je to vzpomínka ...