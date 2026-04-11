Náhodné věty

Došli ke své lavičce volným krokem
Posadí se a mlčí o tom samém
Vybledlé oči jako by se dívaly kamsi do dálky
Hlavy bílé jako dvě pampelišky
Nasávají jarní slunce jako květina vláhu
Jarní větřík roznáší jejich něhu
Sedí vedle sebe a jako jeden vypadají
Jejich prsty se jako kořeny vrby proplétají
Usmívají se tak jak se jejich myšlenky toulají
I stín jim přeběhne po tváři, nebylo vždy jak v ráji
Stále je to láska, a ne zvyk, to, co spolu mají
Slunce se chýlí za obzor, začíná být chladno
Je čas jít domů, nemají hůl, opírají se jeden o druhého
Václav Kunft
Láska je melodie
Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.
Václav Kunft
Absurdní modrá
Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.
Václav Kunft
Ježek (Libozvuk)
Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.
Václav Kunft
Prší (Libozvuky)
Václav Kunft
Prší (Libozvuky)
Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.
Václav Kunft
Cesty
To, co vypadá jako blížící se pohroma se může změnit v příjemný zážitek. Roztáhnout ruce a klidně jít tou vlažnou průtrží.
