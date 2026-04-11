Náhodné věty

Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.

Náhodné věty

Došli ke své lavičce volným krokem

Posadí se a mlčí o tom samém

Vybledlé oči jako by se dívaly kamsi do dálky

Hlavy bílé jako dvě pampelišky

Nasávají jarní slunce jako květina vláhu

Jarní větřík roznáší jejich něhu

Sedí vedle sebe a jako jeden vypadají

Jejich prsty se jako kořeny vrby proplétají

Usmívají se tak jak se jejich myšlenky toulají

I stín jim přeběhne po tváři, nebylo vždy jak v ráji

Stále je to láska, a ne zvyk, to, co spolu mají

Slunce se chýlí za obzor, začíná být chladno

Je čas jít domů, nemají hůl, opírají se jeden o druhého

Autor: Václav Kunft | sobota 11.4.2026 11:22 | karma článku: 5,17 | přečteno: 58x

Láska je melodie

Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.

Absurdní modrá

Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.

Ježek (Libozvuk)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

Prší (Libozvuky)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

Cesty

To, co vypadá jako blížící se pohroma se může změnit v příjemný zážitek. Roztáhnout ruce a klidně jít tou vlažnou průtrží.

Václav Kunft

  • Počet článků 458
  • Celková karma 10,78
  • Průměrná čtenost 288x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.