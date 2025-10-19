Na zídce (sonet sebevraha - 18)
Bylo pozdní odpoledne spíš podvečer, takové to divné světlo a nálada
Neznali se a ani nepostřehl, kdy si k němu přisedl na nízkou zídku hřbitova
Ani tak nevyprávěl spíš naznačoval svůj životní příběh a nebyla to selanka
Dvě dcery, náročné, nemocní rodiče, nevhodné názory a nevěrná manželka
xxx
Takové ty běžné nářky, které se sčítají a začínají tvořit nesnesitelný náklad
Ty chvíle, kdy svítí slunce, voní květiny, hraje příjemná hudba a je teplo,
za které bys duši rád dal, ty bys teď na prstech jedné ruky mohl spočítat
Hlas vemlouvavý v obličeji takový šedivý, to asi dělalo to večerní světlo
xxx
Nechtělo se mi dál poslouchat to vyprávění, neměl jsem náladu na zpověď
„Pojď, půjdeme do hospody na jedno, je naproti hřbitovu, jsme tam hned.“
Navrhl jsem neznámému a přes zídku směrem do hřbitova přehodil nohy
xxx
Neodpověděl hned, ale začal se mi nějak ztrácet v tom houstnoucím šeru
Slyšel jsem jenom jeho tichý hlas nepůjdu, mohl bych tam potkat svoji dceru
Navíc nesmím na hřbitov, jak jistě víš za hřbitovní zeď pohřbívají sebevrahy
Václav Kunft
Stačí zavřít oči (Libozvuky)
Libozvuky jsou podsekcí poslednin, nemusí vždy dávat smysl, ale musí hezky znít. Tenhle je na zlepšení špatné nálady.
Václav Kunft
Óda na barvy
Chápu, že se MUDr. Skružný kochal výhledem z auta, předevčírem se mně to také stalo. Zaplať Pán Bůh jsem neboural, jen jsem zpomalil.
Václav Kunft
Orel z Dračích hor
Člověk má někdy neskutečné představy. Je to únik z nudné reality, nebo nějaká primordiální touha? Nevím a nedozvím se.
Václav Kunft
Jiný podzim
Docela slušná dávka melancholie. Co nadělám, nemládnu a melancholie k stárnutí patří. Nemá cenu si něco nalhávat, už nehopsám jak splašené hříbě.
Václav Kunft
Dnes (Sonet osmnáctý)
Takhle mi to někdy připadá, smutná realita, a tak trochu rezignace. Možná, že je to jenom únava, že se mýlím a jiní to vidí veseleji.
