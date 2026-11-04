Na polštáři vlas (Libozvuky)
Na polštáři vlas (Libozvuky)
Na polštáři dlouhý vlas,
kde se tam vzal?
Včerejší noc to nebyl čas,
který se mi zdál
Václav Kunft
Podzimní nelibozvuk
-----Jak vyplývá z názvu jde o opak libozvuku, nemusí znít dobře, ale dává smysl.---------------------------------------------------
Václav Kunft
Šílená paleta (Jackson Pollock)
------------------------Podzim je nádherné šílenství.----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Kočka
-----------------------Někdo si holt umí život zařídit.----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Jiné vtělení
--------------Každý má na krásu a sexualitu svůj názor.--------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Děsím se. (sonet 36)
Tak jako libozvuky, tak i sonety přešly z “Poslednin“ do “Tak jak se myšlenky toulají.“-------------------------------------------------
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