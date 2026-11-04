Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na polštáři vlas (Libozvuky)

Václav Kunft
----------Tak ze mě zase vypadl libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.-----------------------------------------

Na polštáři vlas (Libozvuky)

Na polštáři dlouhý vlas,

kde se tam vzal?

Včerejší noc to nebyl čas,

který se mi zdál

Autor: Václav Kunft | středa 4.11.2026 20:32 | karma článku: 0 | přečteno: 23x
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Další články autora

Václav Kunft

Podzimní nelibozvuk

-----Jak vyplývá z názvu jde o opak libozvuku, nemusí znít dobře, ale dává smysl.---------------------------------------------------

2.11.2026 v 19:02 | Karma: 9,56 | Přečteno: 117x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Šílená paleta (Jackson Pollock)

------------------------Podzim je nádherné šílenství.----------------------------------------------------------------------------------

31.10.2026 v 11:09 | Karma: 8,45 | Přečteno: 107x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Kočka

-----------------------Někdo si holt umí život zařídit.----------------------------------------------------------------------------------

27.10.2026 v 18:12 | Karma: 12,85 | Přečteno: 191x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Jiné vtělení

--------------Každý má na krásu a sexualitu svůj názor.--------------------------------------------------------------------------------

21.10.2026 v 20:35 | Karma: 11,94 | Přečteno: 182x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Děsím se. (sonet 36)

Tak jako libozvuky, tak i sonety přešly z “Poslednin“ do “Tak jak se myšlenky toulají.“-------------------------------------------------

10.10.2026 v 22:15 | Karma: 13,76 | Přečteno: 208x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
31. října 2026  19:14

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová
30. října 2026  19:30,  aktualizováno  31. 10. 11:30

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...

Ředitelka charity a dosavadní místostarostka Dudová je starostkou Krnova

ilustrační snímek
4. listopadu 2026  20:09,  aktualizováno  20:09

Novou starostkou Krnova se dnes stala dosavadní místostarostka a ředitelka charity Monika Bala...

Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal popáté Vychodil (ODS)

ilustrační snímek
4. listopadu 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal popáté Petr Vychodil (ODS). Místostarostou zastupitelé...

Tomáš Soukup z ANO je znovu starostou plzeňského obvodu Doubravka

ilustrační snímek
4. listopadu 2026  18:53,  aktualizováno  18:53

Devětatřicetiletý Tomáš Soukup z ANO je staronovým starostou čtvrtého plzeňského obvodu Doubravka....

Zastupitelé Přibyslavi nové vedení města nezvolili, nebyl podaný žádný návrh

ilustrační snímek
4. listopadu 2026  18:36,  aktualizováno  18:36

Zastupitelé Přibyslavi na Havlíčkobrodsku dnes nové vedení města nezvolili. Nikdo nepodal návrh na...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Václav Kunft

  • Počet článků 514
  • Celková karma 13,74
  • Průměrná čtenost 289x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.