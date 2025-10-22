Na lavičce
Jedno podzimní odpoledne
Jsem se posadil na lavičku
Bylo slunečno, příjemně
Poblíž seděla paní, jen v tričku
Nemohl jsem se nevšimnout
Těch krásných pevných prsou
Nešlo od nich oči odtrhnout
xxx
Bezostyšně jsem ji svlékal očima
Přes to, že nebyla nejmladší
Dělala, že si toho nevšímá
Zdálo se, že se trochu předvádí
Nenápadně se v zádech prohnula
a dívala se jinam
Zjevně ten nezájem předstírala
xxx
Slunce pomalu zapadá
Raději se zvednu a jdu
Vše pokazit by mohla realita
Přichládá, tak ať nenastydnu
Václav Kunft
