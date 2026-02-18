My dva
My dva
Sníh je hřejivý
Jako tvé objetí
Kreslíme v něm anděly
Já a ty
Vločka na tvé řase
Jak diamant se zatřpytí
Cestujeme v čase
Já a ty
Naše milování
Zimu zaplaší
Jsme na světě sami
Já a ty
Kde jsme leželi
Vykvetly karafiáty
Ze sněhu jsme je vykouzlili
Já a ty
Před láskou naší
I zima utíká
Jsme jedno tělem i duší
Ty a já
Václav Kunft
Kam jsem to zapad?
Tak tohle byla hodně nesympatická hospoda. Kupodivu mi připadala velmi povědomá, jako kdybych v ní často pobýval, i když nevím proč bych to dělal.
Václav Kunft
Krásná neznámá
Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla
Václav Kunft
Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)
Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.
Václav Kunft
Boží muka
Proč si lidé i tady nadávají, proč se pomlouvají, osočují? Proč raději nepíší o lásce? Láska tě osvobodí a povznese i utěší.
Václav Kunft
Oči, které jsem zradil
Není to zpověď, jen pozorování, vlastní i cizí zážitky. Poezie je jako láska, jeden velký klam, touha a fantazie. Možná.
|Další články autora
