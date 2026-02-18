My dva

Já vím, že jsem beznadějný romantik, optimista a Bůh ví co ještě. Občas se pustím do reality, ale vždy z ní uteču zpět sem. Je mi tu lépe.

My dva

Sníh je hřejivý

Jako tvé objetí

Kreslíme v něm anděly

Já a ty

Vločka na tvé řase

Jak diamant se zatřpytí

Cestujeme v čase

Já a ty

Naše milování

Zimu zaplaší

Jsme na světě sami

Já a ty

Kde jsme leželi

Vykvetly karafiáty

Ze sněhu jsme je vykouzlili

Já a ty

Před láskou naší

I zima utíká

Jsme jedno tělem i duší

Ty a já

Autor: Václav Kunft | středa 18.2.2026 10:28

Václav Kunft

  • Počet článků 445
  • Celková karma 11,33
  • Průměrná čtenost 287x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

