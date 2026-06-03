Musíš (modlitbička)
Musíš
(modlitbička)
… milovat a ne lhát
… moudro a dobro chtít
… nemračit se ale smát
… pravdu, a ne lež ctít
… s lidmi, a ne sám žít
Václav Kunft
Máme rádi fotbal.
Legendární a kontroverzní gól rukou vstřelil ve čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii alkoholik a drogově závislý podvodník, uctívaná fotbalová legenda Diego Armando Maradona.
Václav Kunft
Hvězda (Sonet 31.)
Když se dají dohromady dva lidé, kteří mají jiný pohled na svět a vyznávají jiné hodnoty, je zaděláno na malér. Málo kdy to funguje.
Václav Kunft
Sonet bez čísla
Tenhle sonet nemá číslo, nehodí se mezi ostatní. Nevím, proč jsem ho napsal, ale asi mi to mnozí osladí. On to ani není sonet, je to samomluva.
Václav Kunft
Zeď
Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?
Václav Kunft
Žena/y
Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?
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