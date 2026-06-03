Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Musíš (modlitbička)

Člověk si říká, že píše hlavně pro sebe, to se ale oblbuje, píše pro druhé. Má dojem, že má co sdělit, a tak někdy i nařizuje. Taková malá modlitbička.

Musíš

(modlitbička)

… milovat a ne lhát

… moudro a dobro chtít

… nemračit se ale smát

… pravdu, a ne lež ctít

… s lidmi, a ne sám žít

Autor: Václav Kunft | středa 3.6.2026 18:17 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Václav Kunft

Máme rádi fotbal.

Legendární a kontroverzní gól rukou vstřelil ve čtvrtfinále MS 1986 proti Anglii alkoholik a drogově závislý podvodník, uctívaná fotbalová legenda Diego Armando Maradona.

1.6.2026 v 16:55 | Karma: 10,90 | Přečteno: 213x | Diskuse | Sport

Václav Kunft

Hvězda (Sonet 31.)

Když se dají dohromady dva lidé, kteří mají jiný pohled na svět a vyznávají jiné hodnoty, je zaděláno na malér. Málo kdy to funguje.

30.5.2026 v 23:25 | Karma: 7,33 | Přečteno: 184x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sonet bez čísla

Tenhle sonet nemá číslo, nehodí se mezi ostatní. Nevím, proč jsem ho napsal, ale asi mi to mnozí osladí. On to ani není sonet, je to samomluva.

27.5.2026 v 22:24 | Karma: 9,42 | Přečteno: 245x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Zeď

Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?

23.5.2026 v 23:09 | Karma: 10,62 | Přečteno: 302x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Žena/y

Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?

20.5.2026 v 22:03 | Karma: 11,88 | Přečteno: 306x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou
27. května 2026  15:30

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...

Výdejny potravinové pomoci budou v Česku dále fungovat do konce roku 2028

ilustrační snímek
3. června 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Výdejny potravinové pomoci budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028 a jejich kapacita se...

Po střetu s dodávkou zemřel u Prahy motocyklista

ilustrační snímek
3. června 2026  17:37,  aktualizováno  17:37

Po střetu s dodávkou zemřel dnes odpoledne v Psárech u Prahy řidič motocyklu. Zřejmě včas...

Ve Vinařicích zkolaboval vězeň. Po resuscitaci letěl vrtulníkem do nemocnice

U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník....
3. června 2026  19:17,  aktualizováno  19:17

Ve věznici Vinařice zkolaboval ve středu odpoledne jeden z vězňů. Záchranáři u něj provedli...

Praha má kriticky málo pobytových služeb pro lidi s postižením, kritizuje Schorm

ilustrační snímek
3. června 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Praha má na svém území podle zástupce veřejného ochránce práv Víta Alexandra Schorma kriticky málo...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Václav Kunft

  • Počet článků 473
  • Celková karma 12,18
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.