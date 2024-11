Miluji lásku pro lásku

Jaký by byl život bez lásky? Jaký by byl život bez vášně? Jaký by byl život bez milování? Byl by to ještě život, nebylo by to skomírání?

Miluji lásku pro lásku Miluji lásku pro lásku a každá žena je v ní krásná a každá žena je v ní nahá a já nestárnu xxx Všechna ta políbení na stehna či na ústa na ruce, krk na prsa dívky nebo zralé ženy xxx Ve víru vášně žil celý svět pro jeden květ na stříbrném plátně xxx Pro jedno pohlazení Pro jeden pohled Pro jeden dotek Pro jedno políbení xxx Ta trocha šílenství Ta doba neřestí Ta spousta něžností Ta chvíle štěstí xxx Objetí a blízkost těla Propletené nohy Obava, která uletěla Všechny ty polohy xxx Prsty, ústa, zalíbení Drásající nehty Totální zapomnění Roztrhané šaty xxx Vzrušený křik Zpocené vzepětí Konečný vzlyk To nádherné uvolnění