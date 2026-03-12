Miloval
Miloval
Je krásně, je krásně, je krásně, věřím
Povětří, celý svět je naplněn štěstím
xxx
Miloval jsem holky, miloval je ve dne
Miloval jsem holky, miloval je v noci
Měl jsem rád děvče, to děvče cudné
I tu děvku, tu děvku sbalenou na ulici
xxx
Radost jsem měl z každého drobečku
Safírový šperk jsem na jazyku míval
Nevěstám jsem dával květy, nosil vlečku
Smál se jak blázen a serenády zpíval
xxx
Poutník, kterého nohy nikdy nebolely
Kde vzal se ten trnovník, co rve mi šaty
Korzár, kterému vlny i bouře záviděly
Kdo mi obul ty těžké nevzhledné boty
xxx
Nahý v tom ledovém dešti se budu drát
Podepřen berlou vzpomínek z dětství
Šílený houslista mně bude tango hrát
Dojdu do brány slunce, lásky a štěstí
Václav Kunft
Podivný svět
Podivná doba. Chtěl bych mít radost, ale budím se s obavami, co se zase kde stalo. Chtěl bych psát o lásce a kráse, ale nedostanu se za první verš.
Václav Kunft
Blaho
Uvolnění, úleva, zapomnění, blahodárný stav nebytí. Ticho, klid, jako plutí v husté vlažné tekutině. Vědomé bezvědomí.
Václav Kunft
Ještě chvíli
Tohle původně začalo posledním veršem jako další Libozvuk. V podvědomí jsem ale měl naznačený ten úvod, tak jsem ho pro lepší pochopení dopsal a je z toho poslednina.
Václav Kunft
Sněženky (Libozvuky)
Další z řady libozvuků. Libozvuky jsou podsekcí Poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí znít hezky.
Václav Kunft
Ona
Kapradí nekvete, tedy kvete, ale pouze ve slovanském bájesloví, v tom kvete dokonce zlatě. Když se tak ohlédnu, jsem vlastně hodně nekorektní.
