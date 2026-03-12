Miloval

Měl jsem tak trochu pochmurné období plné pochybností. Je tedy na čase napsat něco optimističtějšího, něco, co ponechává naději.

Miloval

Je krásně, je krásně, je krásně, věřím

Povětří, celý svět je naplněn štěstím

xxx

Miloval jsem holky, miloval je ve dne

Miloval jsem holky, miloval je v noci

Měl jsem rád děvče, to děvče cudné

I tu děvku, tu děvku sbalenou na ulici

xxx

Radost jsem měl z každého drobečku

Safírový šperk jsem na jazyku míval

Nevěstám jsem dával květy, nosil vlečku

Smál se jak blázen a serenády zpíval

xxx

Poutník, kterého nohy nikdy nebolely

Kde vzal se ten trnovník, co rve mi šaty

Korzár, kterému vlny i bouře záviděly

Kdo mi obul ty těžké nevzhledné boty

xxx

Nahý v tom ledovém dešti se budu drát

Podepřen berlou vzpomínek z dětství

Šílený houslista mně bude tango hrát

Dojdu do brány slunce, lásky a štěstí

Autor: Václav Kunft | čtvrtek 12.3.2026 12:50

Václav Kunft

  • Počet článků 452
  • Celková karma 11,38
  • Průměrná čtenost 287x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

