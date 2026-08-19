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Maškarní (Limerik)

-----------------Tak nevím, psát anglicky Limerick nebo česky Limerik-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maškarní (Limerik)

Povídá si lípa s dubem

Za co na maškarní půjdem?

Půjdem asi za lidi

Ať nám modřín závidí

Odejdeme až nad ránem

Autor: Václav Kunft | středa 19.8.2026 18:04 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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