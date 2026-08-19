Maškarní (Limerik)
Maškarní (Limerik)
Povídá si lípa s dubem
Za co na maškarní půjdem?
Půjdem asi za lidi
Ať nám modřín závidí
Odejdeme až nad ránem
Václav Kunft
Byli krásní (Sonet 34)
Tady nechci psát perex, byl by hloupý--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Další Haiku
---------------------------------na Haiku nelze psát perex-----------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Podivná náhoda (Další Libozvuk)
Asi to bude tím vedrem, že se na mě valí jeden libozvuk za druhým. Možná, že jsem již příliš starý a líný přemýšlet, a tak se nechávám unášet proudem náhodných nápadů.
Václav Kunft
Dlouhá pláž
Toulavé myšlenky mně umožňují navštívit místa kde jsem dlouho nebyl. Místa, která nevypadají tak jak vypadala. Místa, která jsou alegorií.
Václav Kunft
Libozvuky (léto 26)
Libozvuky se bezvadně hodí do toulání myšlenek, nemusí dávat smysl, hlavně musí dobře znít. Oni se vlastně svým posláním i hodí do dnešní doby.
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...
Z Karlína je Raccoon City. Zombie apokalypsa se odehraje přímo pod Negrelliho viaduktem
Praha se na několik týdnů proměnila v dějiště zombie apokalypsy. Nový film Resident Evil, který...
Na pražskou náplavku míří Nomad Beer Festival. Ochutnáte piva, která jinde nenajdete
Již popáté se bude konat Nomad Beer Festival – jediná akce v Česku věnovaná výhradně létajícím...
Policisté pátrají po 25letém muži z Chomutova, zdržuje se hlavně v Praze
Kriminalisté pátrají po pětadvacetiletém muži z Chomutova, který se poslední dobou zdržuje převážně...
Rašelinový pavilon v Karlových Varech kraj zachrání, hledá pro něj využití
Karlovarský kraj chce zachránit Rašelinový pavilon, který byl součástí Císařských lázní. Historická...
Rašelinový pavilon v Karlových Varech kraj zachrání, hledá pro něj využití
Karlovarský kraj chce zachránit Rašelinový pavilon, který byl součástí Císařských lázní. Historická...
Na Vysočině letos hygienici při kontrole 122 dětských táborů zjistili osm závad
Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili osm závad, za...
Rodinný dům se zahradou, garáží a velkorysým zázemím, Úsov ul. Mohelnická
Mohelnická, Úsov, okres Šumperk
7 350 000 Kč
- Počet článků 496
- Celková karma 12,37
- Průměrná čtenost 290x