Máme rádi fotbal.
Máme rádi fotbal.
Za chvíli bude mistrovství světa v této asi nejoblíbenější hře. Tak si řekněme, co to vlastně máme rádi a koho obdivujeme. Skoro ve všech fotbalových asociacích čas od času propukají korupční skandály. Sázkové gangy a Asie ovlivňují výsledky i v nižších evropských soutěžích, včetně těch našich. Sporadicky probíhají soudy s klubovými manažery a hráči. To není nejlepší vizitka. Již i v žákovských soutěžích se prodávají zápasy, třeba za sadu dresů. Pojďme trochu výše. Známý ještě jako aktivní hráč se podílel na prodeji zápasu. Jeho klub byl pohodlně ve středu tabulky, a tak ochotně prodal utkání klubu ohroženému sestupem. Cena byl nový trávník. A co my. Milujeme hráče a nenávidíme rozhodčí. Zajímavé je, že rozhodčí vždy poškozuje náš klub. Občas to bývá i pravda. A co naši drahouškové hráči? Držení za dres hráče, který je rychlejší a utíká nám, se vlastně ani za faul nepovažuje. Když některý z nich zakopne míč, okamžitě naznačuje rozhodčímu, že tam byla teč protihráče a vhazovat by měl jeho tým. Podobné to je i s rohy. Člověk si řekne, co trocha komedie. To, že se hráč sesune jako podťatý, když se ho soupeř dotkne malíčkem, by také mohlo spadat do ranku komedie. Okamžité držení se za obličej, následované svíjením se na zemi, doprovázené pokřikováním spoluhráčů žádajících žlutou či červenou kartu, by se dalo kvalifikovat jako pokus o podvod. Televizní opakování totiž ukáže, že šlo o šmrncnutí loktem o rameno. Na druhou stranu přejetí špunty po holeni bez snahy hrát míč, nakopnutí kotníku, či zašlápnutí nohy a následné naznačování, že surově napadený hráč simuluje, by se dalo kvalifikovat jako vada na charakteru. Na co se to tedy tak oddaně díváme? Na bandu komediantů, promíchanou podvodníky a surovci, vedenou zkorumpovanými funkcionáři, předstírající sport.
Václav Kunft
Hvězda (Sonet 31.)
Když se dají dohromady dva lidé, kteří mají jiný pohled na svět a vyznávají jiné hodnoty, je zaděláno na malér. Málo kdy to funguje.
Václav Kunft
Sonet bez čísla
Tenhle sonet nemá číslo, nehodí se mezi ostatní. Nevím, proč jsem ho napsal, ale asi mi to mnozí osladí. On to ani není sonet, je to samomluva.
Václav Kunft
Zeď
Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?
Václav Kunft
Žena/y
Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?
Václav Kunft
Proč?
Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová
Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...
Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik
Policisté řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého...
Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť
Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních...
Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť
Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních...
Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně
Obecně prospěšná společnost Renarkon, která v Moravskoslezském kraji poskytuje širokou škálu služeb...
- Počet článků 472
- Celková karma 12,15
- Průměrná čtenost 291x