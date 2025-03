Malá slova

Netruchli a neplač pro něco, co nelze vrátit. Netrap se pro to, že ti chce někdo ublížit. Život přece nabízí tolik krásy.

Konec února, přijde březen

Teď bych měl napsat perex. Měl by to být krátký a jasný úvod. To nepůjde, mám všechno zamlžené a nejasné. Zkouším se z té mlhy vyhrabat, ale nejde to.