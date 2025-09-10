Libozvuky o lásce
Libozvuky o lásce
Malá básnička
o velké lásce
Asi by nás zabila
Proto vydržela krátce
xxx
Ta červencová noc
byla tak horká
Na nás asi moc
a tak nás svlékla
xxx
Tak moc jsme se smáli
Až se nám těla propletla
Neopatrní se spálí
Bojácní jdou do pekla
Václav Kunft
Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)
K tomuto sonetu se píše perex hrozně blbě. Psát perex k sonetu o smrti není jednoduché, k sonetu o vlastní smrti je to dvakrát trapné.
Václav Kunft
Strom v Bedfordshire
Nebylo moc hezky přesto jsem šel na procházku. Šel jsem po polní cestě k hájku a bažantnici, tam se cesta lomila. Uviděl jsem ve stráni starý strom a u něj se pásl kolouch. Vůbec se mě nebál.
Václav Kunft
Vstoupil jsem do ráje
Čím jsou vzpomínky starší, tím víc připomínají obraz malovaný zlatem s růžovými okraji. Šeptají na tebe horkým dechem, omamují tě tou vůní vzdálených časů.
Václav Kunft
Sonet patnáctý
Často přijdeme vlastní hloupostí o něco vzácné a krásné. Viníme za to kdekoho jen ne sebe. Nedokážeme se vzchopit a o tu krásu zabojovat.
Václav Kunft
Wrest Park
Téměř nikdy nepíši blogy o rodině. Toto je výjimka. Byli jsme s manželkou na svatbě další vnučky a při té příležitosti jsme si udělali malou dovolenou.
