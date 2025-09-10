Libozvuky o lásce

Libozvuky jsou podsekce poslednin mohou, ale nemusí dávat smysl, musí ale dobře znít. Cokoliv, co je o lásce nemůže znít špatně.

Malá básnička

o velké lásce

Asi by nás zabila

Proto vydržela krátce

xxx

Ta červencová noc

byla tak horká

Na nás asi moc

a tak nás svlékla

xxx

Tak moc jsme se smáli

Až se nám těla propletla

Neopatrní se spálí

Bojácní jdou do pekla

Autor: Václav Kunft | středa 10.9.2025 13:28 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Václav Kunft

Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)

K tomuto sonetu se píše perex hrozně blbě. Psát perex k sonetu o smrti není jednoduché, k sonetu o vlastní smrti je to dvakrát trapné.

6.9.2025 v 10:14 | Karma: 8,38 | Přečteno: 178x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Strom v Bedfordshire

Nebylo moc hezky přesto jsem šel na procházku. Šel jsem po polní cestě k hájku a bažantnici, tam se cesta lomila. Uviděl jsem ve stráni starý strom a u něj se pásl kolouch. Vůbec se mě nebál.

2.9.2025 v 15:01 | Karma: 9,74 | Přečteno: 241x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Vstoupil jsem do ráje

Čím jsou vzpomínky starší, tím víc připomínají obraz malovaný zlatem s růžovými okraji. Šeptají na tebe horkým dechem, omamují tě tou vůní vzdálených časů.

30.8.2025 v 10:27 | Karma: 12,14 | Přečteno: 292x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sonet patnáctý

Často přijdeme vlastní hloupostí o něco vzácné a krásné. Viníme za to kdekoho jen ne sebe. Nedokážeme se vzchopit a o tu krásu zabojovat.

27.8.2025 v 14:37 | Karma: 8,99 | Přečteno: 225x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Wrest Park

Téměř nikdy nepíši blogy o rodině. Toto je výjimka. Byli jsme s manželkou na svatbě další vnučky a při té příležitosti jsme si udělali malou dovolenou.

24.8.2025 v 16:34 | Karma: 13,13 | Přečteno: 192x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Václav Kunft

  • Počet článků 404
  • Celková karma 12,04
  • Průměrná čtenost 280x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

