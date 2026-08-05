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Libozvuky (léto 26)

Libozvuky se bezvadně hodí do toulání myšlenek, nemusí dávat smysl, hlavně musí dobře znít. Oni se vlastně svým posláním i hodí do dnešní doby.

Libozvuky (léto 26)

Slyším tichý popěvek

To není popěvek, vítr to je

Má milá mi posílá polibek

Polibek s chutí šalvěje

xxx

U zdi rozpadlého domu

Roste Bugenvilea

Kousek od starého stromu

Zanedbaná zdivočelá

Autor: Václav Kunft | středa 5.8.2026 14:49 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

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Václav Kunft

Couvá rak

Když už jsem vypustil svoje myšlenky na toulky, tak jsem je nechal zatoulat i do končin mnou ještě neprozkoumaných. Haiku a Limerik.

3.8.2026 v 13:31 | Karma: 7,33 | Přečteno: 135x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Šeptání

Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.

1.8.2026 v 13:12 | Karma: 8,73 | Přečteno: 134x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Valentýn Hrbatý, poslední Přemyslovec.

Ve škole nás učili, že posledním Přemyslovcem byl Václav III. Omyl, posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentýn Hrbatý.

29.7.2026 v 10:05 | Karma: 16,61 | Přečteno: 301x | Diskuse | Společnost

Václav Kunft

Sirény

Krásné poetično a dávné báje to vše navozuje příjemnou pohodovou náladu, jeden ztrácí opatrnost, vždyť je to tak nevinné, bezpečné. Skutečně?

24.7.2026 v 18:56 | Karma: 11,17 | Přečteno: 204x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Kurva (Sonet 33)

I kurvy by chtěly milovat čistou láskou, ale většinou je pozdě. Jejich okolí jim to nedovolí a partner ten tlak nevydrží.

22.7.2026 v 18:21 | Karma: 11,60 | Přečteno: 230x | Diskuse | Poezie a próza
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Václav Kunft

  • Počet článků 491
  • Celková karma 12,49
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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