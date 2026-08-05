Libozvuky (léto 26)
Libozvuky (léto 26)
Slyším tichý popěvek
To není popěvek, vítr to je
Má milá mi posílá polibek
Polibek s chutí šalvěje
xxx
U zdi rozpadlého domu
Roste Bugenvilea
Kousek od starého stromu
Zanedbaná zdivočelá
Václav Kunft
Couvá rak
Když už jsem vypustil svoje myšlenky na toulky, tak jsem je nechal zatoulat i do končin mnou ještě neprozkoumaných. Haiku a Limerik.
Václav Kunft
Šeptání
Ať zabloudím, kam zabloudím vždy se nakonec vracím k lásce. Bylo o ní řečeno a napsáno mnoho, ale stále to ještě není vše, má neskutečné množství variací a podob.
Václav Kunft
Valentýn Hrbatý, poslední Přemyslovec.
Ve škole nás učili, že posledním Přemyslovcem byl Václav III. Omyl, posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentýn Hrbatý.
Václav Kunft
Sirény
Krásné poetično a dávné báje to vše navozuje příjemnou pohodovou náladu, jeden ztrácí opatrnost, vždyť je to tak nevinné, bezpečné. Skutečně?
Václav Kunft
Kurva (Sonet 33)
I kurvy by chtěly milovat čistou láskou, ale většinou je pozdě. Jejich okolí jim to nedovolí a partner ten tlak nevydrží.
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