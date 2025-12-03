Lháři (sonet 24 ošklivý)
V čele půjde lhář, ten největší
Ten přece musí mít pravdu
Kopat budou do těch co nevěří
Do prachu ji zašlapou nohy davu
xxx
Nedoufej, rdousí tě tvoji vlastní
Nenávist, sápání se po krku
Snad již neexistuje lidské štěstí
Nebo ho považujeme za nadávku
xxx
Neslyším smích, jen vysmívání
Nevidím život, jen skomírání
S takovou chutí si ubližujeme
xxx
Narůstá a žene se jak lavina
Dusí a pohřbívá jak proud bahna
Pozdě příliš pozdě litujeme
Václav Kunft
Variace lásky a milování
Nic není tak rozmanitého jako láska Snad jediné, co budí také tolik emocí, je válka a tu nemám rád.
Václav Kunft
Střípky
Otevřu vodníkův hrníček na duše a s přáteli si budeme vyprávět klepy. Klepy tak staré, že budou pravda a mně bude lépe.
Václav Kunft
Sonet 23.
Již to slyším, jsi naivní, optimistický romantik. Jsem a jsem jím rád. Nevidíš svět takový, jaký je. Vidím a jsem z toho smutný.
Václav Kunft
Nevlídno? (Sonet 22)
Každý vidí stejnou věc jinak, někomu květina voní, někomu smrdí. Někdo chodí jenom ve vlezlém dešti, jiný zase v krásných dnech.
Václav Kunft
Vlčí máky (remembrance/vzpomínka)
Remembrace Day byl původně den vzpomínek na mrtvé z Velké války. Dnes má úplně jiný význam a Velké válce se říká První světová. Jedna z mnohých.
