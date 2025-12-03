Lháři (sonet 24 ošklivý)

Sonet nemusí vždy být krásná milostná lyrika, může to být i ošklivá realita. Nesmíme zavírat oči před realitou, mohli bychom oslepnout.

Lháři (sonet 24 ošklivý)

V čele půjde lhář, ten největší

Ten přece musí mít pravdu

Kopat budou do těch co nevěří

Do prachu ji zašlapou nohy davu

xxx

Nedoufej, rdousí tě tvoji vlastní

Nenávist, sápání se po krku

Snad již neexistuje lidské štěstí

Nebo ho považujeme za nadávku

xxx

Neslyším smích, jen vysmívání

Nevidím život, jen skomírání

S takovou chutí si ubližujeme

xxx

Narůstá a žene se jak lavina

Dusí a pohřbívá jak proud bahna

Pozdě příliš pozdě litujeme

Autor: Václav Kunft | středa 3.12.2025 17:02 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Václav Kunft

  • Počet článků 424
  • Celková karma 12,90
  • Průměrná čtenost 285x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

