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Letní lásky (libozvuky)

Libozvuky byly součástí poslednin. Jelikož nemusí dávat smysl, musí pouze dobře znít, mohou plynule přejít do toulavých myšlenek.

Letní lásky (libozvuky)

Na tváři mě šimrá beruška

Včela nožkama šimrá na rtu

K večeru vylétá světluška

Pod jasanem líbám Martu

xxx

Šerem chvátáme na louku

Začíná padat večerní rosa

Pomalu svlékám Vendulku

Skláním se a líbám jí prsa

xxx

Vrní a slastně se protahuje

Probouzí ji paprsky sluníčka

Otevře oči a ruce natahuje

Nemá dost ta vilná Janička

Autor: Václav Kunft | sobota 18.7.2026 20:19 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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Václav Kunft

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Václav Kunft

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28.6.2026 v 15:44 | Karma: 13,68 | Přečteno: 331x | Diskuse | Poezie a próza
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Václav Kunft

  • Počet článků 485
  • Celková karma 12,11
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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