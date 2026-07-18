Letní lásky (libozvuky)
Letní lásky (libozvuky)
Na tváři mě šimrá beruška
Včela nožkama šimrá na rtu
K večeru vylétá světluška
Pod jasanem líbám Martu
xxx
Šerem chvátáme na louku
Začíná padat večerní rosa
Pomalu svlékám Vendulku
Skláním se a líbám jí prsa
xxx
Vrní a slastně se protahuje
Probouzí ji paprsky sluníčka
Otevře oči a ruce natahuje
Nemá dost ta vilná Janička
Václav Kunft
Rozmlouvám s měsícem
Měsíc, Luna, Seléné, Gealach, stříbrné světlo, magická síla. Mění lidi na různé bytosti, ovlivňuje osud. Přitahuje nás a trochu se ho bojíme.
Václav Kunft
Bude hezky
Říká se, že večerní červánky předpovídají hezké počasí na příští den. Je pro to i meteorologické zdůvodnění. Někdy je ta obloha ale hodně dramatická.
Václav Kunft
Také ráj.
Tohle se mi asi nezdálo, ani se mi to nestalo, něco mezi, ale co? Možná se to jednou dozvím, nespěchám. Nechci to zahnat, možná to přijde znovu.
Václav Kunft
Vyprahlá země
Píšu to v chládku po vydatném dešti. Stále ještě poprchává, hlavně nezapomenout na tu beznaděj, kterou přineslo vedro, přijde zase.
Václav Kunft
Voda
Napsat perex v tomto vedru je věc nesnadná, skoro bych řekl, že nemožná. Nebudu to tedy zkoušet a napíšu zde uskupení slov, předstírající, že je perex.
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