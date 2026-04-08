Láska je melodie
Láska je ta nejkrásnější melodie
Krev, drápy a nože
Když absolutně nekřesťansky křičí bože
Zdá se, že je to rapsodie
xxx
Barokní hudba plná naplněné rozkoše
Kterou dopřává sobě
Vzpíná nohy k nebi jako ruce k modlitbě
Je to vášnivá mše
xxx
Tichá, romantická, snivá hudba zazní
Není to requiem
Romantiku šeptá stará trempská píseň
Příslib dalších slastí
xxx
Serenáda zní ztichlým vlahým večerem
Noc něžných polibků
Noc hlazení a šeptání těch věčných slibů
Vše pomine ránem
xxx
Jako dítě poslouchám tóny ukolébavky
Asi usínám
Je to bdění nebo snění, znovu poslouchám
Slova své matky
Václav Kunft
Absurdní modrá
Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.
Václav Kunft
Ježek (Libozvuk)
Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.
Václav Kunft
Prší (Libozvuky)
Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.
Václav Kunft
Cesty
To, co vypadá jako blížící se pohroma se může změnit v příjemný zážitek. Roztáhnout ruce a klidně jít tou vlažnou průtrží.
Václav Kunft
Miloval
Měl jsem tak trochu pochmurné období plné pochybností. Je tedy na čase napsat něco optimističtějšího, něco, co ponechává naději.
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
