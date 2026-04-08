Láska je melodie

Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.

Láska je ta nejkrásnější melodie

Krev, drápy a nože

Když absolutně nekřesťansky křičí bože

Zdá se, že je to rapsodie

xxx

Barokní hudba plná naplněné rozkoše

Kterou dopřává sobě

Vzpíná nohy k nebi jako ruce k modlitbě

Je to vášnivá mše

xxx

Tichá, romantická, snivá hudba zazní

Není to requiem

Romantiku šeptá stará trempská píseň

Příslib dalších slastí

xxx

Serenáda zní ztichlým vlahým večerem

Noc něžných polibků

Noc hlazení a šeptání těch věčných slibů

Vše pomine ránem

xxx

Jako dítě poslouchám tóny ukolébavky

Asi usínám

Je to bdění nebo snění, znovu poslouchám

Slova své matky

Autor: Václav Kunft | středa 8.4.2026 11:47 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Václav Kunft

  • Počet článků 457
  • Celková karma 10,96
  • Průměrná čtenost 288x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

