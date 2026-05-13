Květen (Máj)
Květen, máj, vánek, mráz,
vše, co si můžeš přát.
Večer padnou kroupy k zemi,
přes den tě bude slunce hřát.
xxx
V květnu svět nádherně voní,
svojí láskou se netají.
On dýchá, žije jen pro ní,
když se pod třešní líbají.
xxx
Přijde bouře, která promočí ji,
květované šaty na tělo přilepí.
Ona ví, jak je žádostivá, krásná,
pod nalepenými šaty nic nemá.
xxx
Prsy nevězněné podprsenkou,
jí pod šaty svobodně hopsají.
Vlní se a ze své svobody radují,
těší se na ruku roztouženou.
xxx
Ráno od blesků pročištěné,
všude svítí nádherné barvy.
Třpytí se květy deštěm omyté,
rozhozené na koberci trávy
xxx
Hebkými rty tě líbá vonný máj,
slibuje ti nadpozemský ráj.
S povětřím ti ale náhle zmizí,
držíte se za ruce, ale jste si cizí
xxx
Květen měsíc ledových mužů,
dokáže květy i srdce zabít.
Do hrobu temného lásku pohřbít,
poslat dalšího do lesa křížů.
Václav Kunft
