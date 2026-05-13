Květen (Máj)

Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.

Květen (Máj)

Květen, máj, vánek, mráz,

vše, co si můžeš přát.

Večer padnou kroupy k zemi,

přes den tě bude slunce hřát.

xxx

V květnu svět nádherně voní,

svojí láskou se netají.

On dýchá, žije jen pro ní,

když se pod třešní líbají.

xxx

Přijde bouře, která promočí ji,

květované šaty na tělo přilepí.

Ona ví, jak je žádostivá, krásná,

pod nalepenými šaty nic nemá.

xxx

Prsy nevězněné podprsenkou,

jí pod šaty svobodně hopsají.

Vlní se a ze své svobody radují,

těší se na ruku roztouženou.

xxx

Ráno od blesků pročištěné,

všude svítí nádherné barvy.

Třpytí se květy deštěm omyté,

rozhozené na koberci trávy

xxx

Hebkými rty tě líbá vonný máj,

slibuje ti nadpozemský ráj.

S povětřím ti ale náhle zmizí,

držíte se za ruce, ale jste si cizí

xxx

Květen měsíc ledových mužů,

dokáže květy i srdce zabít.

Do hrobu temného lásku pohřbít,

poslat dalšího do lesa křížů.

Autor: Václav Kunft | středa 13.5.2026 16:47 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

