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Kurva (Sonet 33)

I kurvy by chtěly milovat čistou láskou, ale většinou je pozdě. Jejich okolí jim to nedovolí a partner ten tlak nevydrží.

Kurva (Sonet 33)

Černovláska, tmavé hnědé oči s pletí bílou jako mrtvola

Chtěla jenom čistou lásku, všechno svým jedem poleptá

Zakoukal jsem se do ní, řekla: „Je nebezpečné mě milovat.“

Dělala volavku gangu, ta kněžka temnoty mě chtěla varovat

xxx

Zčernaly ty oči v čirou nenávist, láska jí zůstala odepřena

Chvíli jsem si s tou myšlenkou pohrával a pak jsem prchnul

Nebyl jsem ten statečný rytíř, byl jsem prachsprostý posera

Zbyla břicha těch zpocených prasat, kvítek naděje zvadnul

xxx

Nádherná ledová královna přestala sloužit a převzala vládu

Neznala soucit, byla krutá, ubližovala ne pro zisk, ale parádu

Jednu věc jsem ale nevěděl, zjistil jsem to, až když zemřela

xxx

Zemřela tak jak žila, mocným sloužila, ale začala překážet

Nechali ji zavraždit, nikdy se nic nezjistilo, takový je náš svět

Jeden z její bandy, když se opil, mi řekl: „Celý život tě chránila.“

Autor: Václav Kunft | středa 22.7.2026 18:21 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

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