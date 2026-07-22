Kurva (Sonet 33)
Kurva (Sonet 33)
Černovláska, tmavé hnědé oči s pletí bílou jako mrtvola
Chtěla jenom čistou lásku, všechno svým jedem poleptá
Zakoukal jsem se do ní, řekla: „Je nebezpečné mě milovat.“
Dělala volavku gangu, ta kněžka temnoty mě chtěla varovat
xxx
Zčernaly ty oči v čirou nenávist, láska jí zůstala odepřena
Chvíli jsem si s tou myšlenkou pohrával a pak jsem prchnul
Nebyl jsem ten statečný rytíř, byl jsem prachsprostý posera
Zbyla břicha těch zpocených prasat, kvítek naděje zvadnul
xxx
Nádherná ledová královna přestala sloužit a převzala vládu
Neznala soucit, byla krutá, ubližovala ne pro zisk, ale parádu
Jednu věc jsem ale nevěděl, zjistil jsem to, až když zemřela
xxx
Zemřela tak jak žila, mocným sloužila, ale začala překážet
Nechali ji zavraždit, nikdy se nic nezjistilo, takový je náš svět
Jeden z její bandy, když se opil, mi řekl: „Celý život tě chránila.“
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