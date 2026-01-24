Krásný řev (Sonet 28.)
Krásný řev (Sonet 28.)
Doba byla nudná a ustrašená
Já byl zrovna puberťák
Hudba přeslazená, ulepená
Někdo přitáh magneťák
xxx
Praskání, prskání a řev
Přestal jsem používat uši
Stačilo používat duši
Linul se na mě krásný zpěv
xxx
Pohled na domovní důvěrnici a její ksicht vyděšený
když na ní spustil Little Richard „Long Tall Sally“
Stálo to za ty domluvy, výhrůžky a maléry
xxx
Co tím myslíš kluku řval na mě SNB, tedy policajt
jakej Ray Charles, jaká „Georgia On My Mind“
Nedal si vysvětlit, že „Johnny B. Goode“ zpívá Chuck Berry
Václav Kunft
Tokološ (Africké momentky)
My máme skřítky, Němci koboldy, Irové leprechauny, Angličané gremliny, v Jižní Africe jsme měli tokološe, to byli také pěkně zlomyslní dárečci.
Václav Kunft
Plačící okno (Sonet 27.)
Manželce se zalíbil pohled na okno v koupelně, tak neváhala a vyfotila ho. Líbila se jí i ta fotka, opět neváhala a poslala mi ji jako inspiraci.
Václav Kunft
Škorpion (Momentka z Afriky)
Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.
Václav Kunft
Alegorie
Tolik se toho mění, tolik je toho jinak, že je příjemné se vracet k daným konstantám. Nemyslím, že to je staromilství, je to uklidňující. Nakonec přeci píši posledniny.
Václav Kunft
Halleyova kometa (Momentky z Afriky)
Momentky z Afriky. Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
