Hodně hlasitá nostalgie. Tehdy mě to probudilo a dodnes drží vzhůru. Konec padesátých začátek šedesátých let. Začal jsem myslet, už to nebylo tak nebezpečné, šlo jen o hubu, ne o život.

Krásný řev (Sonet 28.)

Doba byla nudná a ustrašená

Já byl zrovna puberťák

Hudba přeslazená, ulepená

Někdo přitáh magneťák

xxx

Praskání, prskání a řev

Přestal jsem používat uši

Stačilo používat duši

Linul se na mě krásný zpěv

xxx

Pohled na domovní důvěrnici a její ksicht vyděšený

když na ní spustil Little Richard „Long Tall Sally“

Stálo to za ty domluvy, výhrůžky a maléry

xxx

Co tím myslíš kluku řval na mě SNB, tedy policajt

jakej Ray Charles, jaká „Georgia On My Mind“

Nedal si vysvětlit, že „Johnny B. Goode“ zpívá Chuck Berry

Autor: Václav Kunft | sobota 24.1.2026 12:53

Další články autora

Václav Kunft

Tokološ (Africké momentky)

My máme skřítky, Němci koboldy, Irové leprechauny, Angličané gremliny, v Jižní Africe jsme měli tokološe, to byli také pěkně zlomyslní dárečci.

21.1.2026 v 16:34 | Karma: 8,98 | Přečteno: 165x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Plačící okno (Sonet 27.)

Manželce se zalíbil pohled na okno v koupelně, tak neváhala a vyfotila ho. Líbila se jí i ta fotka, opět neváhala a poslala mi ji jako inspiraci.

17.1.2026 v 13:40 | Karma: 11,03 | Přečteno: 241x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Škorpion (Momentka z Afriky)

Člověk si musí osvojit návyky podle stávajících okolností. Některé mohou být i trochu bizardní. Afrika ale dokáže člověku vlézt pod kůži.

14.1.2026 v 12:32 | Karma: 10,62 | Přečteno: 301x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Alegorie

Tolik se toho mění, tolik je toho jinak, že je příjemné se vracet k daným konstantám. Nemyslím, že to je staromilství, je to uklidňující. Nakonec přeci píši posledniny.

10.1.2026 v 18:55 | Karma: 11,55 | Přečteno: 296x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Halleyova kometa (Momentky z Afriky)

Momentky z Afriky. Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.

7.1.2026 v 15:48 | Karma: 10,96 | Přečteno: 308x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Václav Kunft

  • Počet článků 438
  • Celková karma 12,25
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

