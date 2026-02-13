Krásná neznámá
Krásná neznámá
Vždy to byla jen nejasná silueta
V temnotě a vlčí mlze zahalená
Občas se ve dne ukázala ta koketa
V davu lidí za někým schovaná
Její krásu jsem neznal, jenom tušil
Celý život se za ní posedlý pachtil
Tajemnou magií jsem byl oslepený
Jak chromý z války jsem se vláčel
Opomíjel jsem mnohé krásné ženy
Večer před spaním častokrát brečel
Ruku jsem natahoval, abych jí uchopil
Pak jsem ji stáhl, co kdybych prohloupil
Ve staré továrně v kartonové krabici
Ta továrna bývala moje, kdysi dávno
Než shořel jsem na vysněné hranici
Shořela čarodějka, o které se mi zdálo
V hrůzném objetí shořela zčernalá těla
Policie nezjistila, zdali to vražda byla
Václav Kunft
Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)
Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.
Václav Kunft
Boží muka
Proč si lidé i tady nadávají, proč se pomlouvají, osočují? Proč raději nepíší o lásce? Láska tě osvobodí a povznese i utěší.
Václav Kunft
Oči, které jsem zradil
Není to zpověď, jen pozorování, vlastní i cizí zážitky. Poezie je jako láska, jeden velký klam, touha a fantazie. Možná.
Václav Kunft
Slyšel jsem myšlenky
Myšlení produkuje měřitelné elektrické signály, tedy formu energie, která je přeměněnou formou hmoty. V klasické fyzice je hmota, podle zákona o zachování hmotnosti, nezničitelná.
Václav Kunft
Krásný řev (Sonet 28.)
Hodně hlasitá nostalgie. Tehdy mě to probudilo a dodnes drží vzhůru. Konec padesátých začátek šedesátých let. Začal jsem myslet, už to nebylo tak nebezpečné, šlo jen o hubu, ne o život.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...
Výroční ples divadelníků
Českolipský Divadelní klub Jirásek slaví v letošním roce 100 let svého trvání.
Trestní oznámení kvůli Bedřišce: bourání polovin dvojdomků postihlo i zbytky staveb
V kauze bourání finských domků v kolonii Bedřiška v Ostravě padlo trestní oznámení. Stalo se tak z...
Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí
Kvůli nehodě nákladního vozu a dodávky je na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena dálnice D35 ve...
Lepší dostupnost lékařů i škol. Aš chce obnovit přímé spoje do Karlových Varů
Přímá autobusová linka by mohla po letech opět spojit města Aš a Karlovy Vary. Krajská dopravní...
Stavební pozemky (1 458 m2 v obci Nový Knín – Sudovice, 42 Km od Prahy, Exit 18 dálnice D4 (Mníšek p
Nový Knín - Sudovice, okres Příbram
3 990 000 Kč
- Počet článků 443
- Celková karma 11,43
- Průměrná čtenost 286x