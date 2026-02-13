Krásná neznámá

Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla

Krásná neznámá

Vždy to byla jen nejasná silueta

V temnotě a vlčí mlze zahalená

Občas se ve dne ukázala ta koketa

V davu lidí za někým schovaná

Její krásu jsem neznal, jenom tušil

Celý život se za ní posedlý pachtil

Tajemnou magií jsem byl oslepený

Jak chromý z války jsem se vláčel

Opomíjel jsem mnohé krásné ženy

Večer před spaním častokrát brečel

Ruku jsem natahoval, abych jí uchopil

Pak jsem ji stáhl, co kdybych prohloupil

Ve staré továrně v kartonové krabici

Ta továrna bývala moje, kdysi dávno

Než shořel jsem na vysněné hranici

Shořela čarodějka, o které se mi zdálo

V hrůzném objetí shořela zčernalá těla

Policie nezjistila, zdali to vražda byla

Autor: Václav Kunft | pátek 13.2.2026 10:01 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

