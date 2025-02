Konec února, přijde březen

Teď bych měl napsat perex. Měl by to být krátký a jasný úvod. To nepůjde, mám všechno zamlžené a nejasné. Zkouším se z té mlhy vyhrabat, ale nejde to.

Konec února, přijde březen Horečka a ledový pot Únorový mráz a březnová plískanice V lampě čoudící knot Není krásná, je to ošklivá opice Blikne březnové slunce Příslib tepla, najednou ho jasně vidím Nádherná krasavice Je nahá, ne ona, ale já se stydím Je to ta horečka Blouzním, vidím rozkvetlou louku Barevná louka A na té louce nádherná holka