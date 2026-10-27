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Kočka

Václav Kunft
-----------------------Někdo si holt umí život zařídit.----------------------------------------------------------------------------------

Kočka

Ve škarpě u silnice kvete sedmikráska

Kousek dál violka trojbarevná

Která hostí posledního běláska

Za škarpou se plot u domu rozpadá

****

Opuštěný dům, zarostlá zahrada

Skrze mlhu se dere bledé slunce

Není to jenom podzimní nálada

Ten dům totiž patří mourovaté kočce

****

Její Veličenstvo vylezlo na parapet

Parapet dávno rozbitého okna

Trochu se prohřát a znuděně čučet

Je zajištěná, již teď v polovině října

Autor: Václav Kunft | úterý 27.10.2026 18:12 | karma článku: 0 | přečteno: 18x
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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