Kočka
Kočka
Ve škarpě u silnice kvete sedmikráska
Kousek dál violka trojbarevná
Která hostí posledního běláska
Za škarpou se plot u domu rozpadá
****
Opuštěný dům, zarostlá zahrada
Skrze mlhu se dere bledé slunce
Není to jenom podzimní nálada
Ten dům totiž patří mourovaté kočce
****
Její Veličenstvo vylezlo na parapet
Parapet dávno rozbitého okna
Trochu se prohřát a znuděně čučet
Je zajištěná, již teď v polovině října
Václav Kunft
Jiné vtělení
--------------Každý má na krásu a sexualitu svůj názor.--------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Děsím se. (sonet 36)
Tak jako libozvuky, tak i sonety přešly z “Poslednin“ do “Tak jak se myšlenky toulají.“-------------------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní libozvuky II
Když se na podzim kazí počasí, básníci myslí na jaro, dědci na dětství. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.
Václav Kunft
Neptej se proč
----------Někdy na mě při tom toulání padne splín.-------------- ------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Plichta ze Žerotína (někdy Žirotína)
Česká turnajová hvězda Evropy, o které kroniky tvrdily: „Na hrdinstvích měl vždy nejlepší podíl. Dvě stě let se lepší rytíř nenarodil ...“.
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