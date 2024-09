Paní Dana Tenzler, která píše velmi zajímavé vědeckopopulární články, zmínila ve svém posledním horninu kimberlit. Proč se tak jmenuje?

Kimberlit je pojmenován po městě v Severním Kapsku, v JAR. Kimberley je bytostně spjato s diamanty. Právě tam u kopečku zvaném Colesberg Koppie farmář Johannes Nicolaas de Beer na své farmě Vooruitzicht hledal diamanty. V roce 1871 pracoval přímo na Colesberg Koppie prospektor Fleetwood Rawstorne a jeho kuchař Esau Damoense, který kopal jako trest za opilost, nalezl diamant. Rawstorne to oznámil bratrům de Beer, kteří kopali nedaleko. To nastartovalo takzvaný New Rush (Nový shon) během měsíce bylo zaregistrováno 900 záborů. Zábor (claim) byl 31 čtverečních stop, zhruba 1,75m krát 1,75m. Za krátkou dobu byla z kopečku díra nazvaná Kimberley mine (důl). Důl ležel na území známém jako Griqualand West. Území bylo kvůli sporům kopáčů s guvernérem Kapské kolonie prohlášeno korunní kolonií. Okolo dolu vyrostl ohromný tábor měnící se ve město. Město bylo pojmenováno po tehdejším ministru kolonií lordu Kimberley. (John Wodehouse, 1st Earl of Kimberley.)

Jednotlivé zábory byly skupovány a byly vytvářeny malé i větší důlní společnosti. Nakonec byly sjednoceny pod Cecilem Rhodesem a Charlesem Ruddem do společnosti De Beers. Samotný důl Kimberly ovládl Barney Barnato. V roce 1888 byly sjednoceny do De Beers Consolidated Mines. Tato společnost na dlouhou dobu ovládla světový trh s diamanty. Kimberley velmi zbohatlo, jen pro zajímavost bylo to první město na jižní polokouli s pouličním elektrickým osvětlením.

Pár faktů o Velké díře. (Kimberley Big Hole) Mezi lety 1871 do 1914 ji kopalo až 50 000 kopáčů jen krumpáči a lopatami. Vytěžilo se 2 720 kilogramů diamantů (13 600 000 karátů). Má plochu 17 hektarů, má průměr zhruba 463 metrů, je hluboká 240 metrů, po zaplnění odpadem 215 metrů. Viditelných je pouze 175 metrů, zbytek je zaplaven vodou.

Stojí za to si prohlédnout.

https://grahamlesliemccallum.wordpress.com/2014/07/03/a-chronological-pictorial-of-the-kimberley-mine/