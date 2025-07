Když nohy neslouží. (sonet devátý)

Další články autora

Mlčení mnohdy dokáže říct víc než dlouhý proslov. Mlčení neznamená, že nemám co říct, mlčení může znamenat, že si dobře rozmyslím, co řeknu, než to řeknu.

Začátky (sonet třetí)

K tomuhle psát perex je jako psát manuál k používání větru. Prostě to nejde, co napíšete, zmizí, rozplyne se, každý to vidí a pamatuje si jinak. Snad to trochu uvolní napjatou neděli.