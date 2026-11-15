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Kdyby nebyla láska

Václav Kunft
----------------Kdyby nebyla láska stálo by za to žít?----------------------------------------------------------------------------------

Kdyby nebyla láska

Kdyby nebyla láska

Kdo by hladil maličké po vlasech

Kdyby nebyla láska

Kdo by omyl rozbitá kolena

Kdyby nebyla láska

Kdo by mi dal první polibek

Kdyby nebyla láska

S kým bych měl krásné děti

Kdyby nebyla láska

Kdo by mě v bolesti držel za ruku

Kdyby nebyla láska

Na koho bych dnes vzpomínal

Autor: Václav Kunft | neděle 15.11.2026 14:05 | karma článku: 0 | přečteno: 15x
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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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