Kdyby nebyla láska
Kdyby nebyla láska
Kdyby nebyla láska
Kdo by hladil maličké po vlasech
Kdyby nebyla láska
Kdo by omyl rozbitá kolena
Kdyby nebyla láska
Kdo by mi dal první polibek
Kdyby nebyla láska
S kým bych měl krásné děti
Kdyby nebyla láska
Kdo by mě v bolesti držel za ruku
Kdyby nebyla láska
Na koho bych dnes vzpomínal
Václav Kunft
11. 11. v 11:00 1918
-------Nic se nemění, rudé vlčí máky dále krásně kvetou------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Poezie m i z í í í Lament
------------------Doufám, že to je jenom můj dojem.-----------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Na polštáři vlas (Libozvuky)
----------Tak ze mě zase vypadl libozvuk. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít.-----------------------------------------
Václav Kunft
Podzimní nelibozvuk
-----Jak vyplývá z názvu jde o opak libozvuku, nemusí znít dobře, ale dává smysl.---------------------------------------------------
Václav Kunft
Šílená paleta (Jackson Pollock)
------------------------Podzim je nádherné šílenství.----------------------------------------------------------------------------------
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro je přeplněné a nabírá na zpoždění
Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic reguluje provoz metra. Linka C se zpožďuje,...
Prostor u autobusového nádraží v Krnově čeká proměna za 123 milionů korun
Parkoviště u autobusového nádraží v Krnově na Bruntálsku čeká v příštím roce revitalizace, která má...
Mladistvý se doznal k vraždě seniorky ve Dvoře Králové
Kriminalisté obvinili mladistvého z vraždy třiasedmdesátileté ženy ve Dvoře Králové nad Labem. K...
Zastavené tramvaje, evakuovaní lidé. Ulici v Liberci ochromil nález munice
Čtrnáct lidí muselo v neděli ráno opustit svůj domov v ulici 1. máje v Liberci. Důvodem byl nález...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
- Počet článků 517
- Celková karma 13,91
- Průměrná čtenost 289x