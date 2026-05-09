Karetní společnost
Karetní společnost
Vstal jsem z lože
a uviděl mrože,
říkám si cože?
Mám doma mrože!
Vždyť patří do party
schází se u mě na karty.
I medvědice Božena
je pro karty stvořena.
Ne jako Julie
zlatá rybka, co švindluje.
Božena se naštvala,
což je všední,
zlatou rybku sežrala,
byla medvědicí lední.
Václav Kunft
Zpocené milování (Sonet 30.)
Někdy věci sice vypadají nepatřičně, neskutečně, nebo neproveditelně, ale při tom mají jen jediné možné a správné řešení.
Václav Kunft
Primavera
Ohřálo mě sluníčko, vzpomněl jsem si na Vesnu. Ku podivu mně, ale před očima vyskočila Botticelliho Primavera. Bylo to, jak bych opět stál v Uffizi.
Václav Kunft
Zelený vlkodlak
I když jsem romantik a optimista občas na mě sedne světobol. Viděl a slyšel jsem toho tolik, že by bylo divné, kdyby se mi to nestávalo.
Václav Kunft
Jsem motýl
Další poslednina, je to jen dojem, jak to jiní vidí, ne jak to já cítím, třeba dělám chybu a skutečnost je jiná. Stejně si zkusím ještě poletovat.
Václav Kunft
Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.
Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Při pádu ze střechy se dnes na Táborsku zranil padesátiletý muž
Jihočeští záchranáři dnes pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Choustník na Táborsku....
Vyšehrad otevírá novou sezonu. Návštěvníky čekají tajné kasematy i královské památky
Pražský Vyšehrad zahajuje novou návštěvnickou sezonu ve velkém stylu. Národní kulturní památka...
Včera, 8. 5. 2026, jsem z pražských Košíř sledoval letadla přistávající na vedlejší dráze 12/30 na...
Atraktivní stavební pozemek na prodej u Vysokého Chlumce
Vysoký Chlumec, okres Příbram
3 191 250 Kč
- Počet článků 465
- Celková karma 12,20
- Průměrná čtenost 290x