Karetní společnost

Karetní společnosti bývají různorodé, většinou to jsou mlčenliví flegmatici. Občas se mezi nimi najde prudká a výbušná osobnost, pak není k násilí daleko.

Vstal jsem z lože

a uviděl mrože,

říkám si cože?

Mám doma mrože!

Vždyť patří do party

schází se u mě na karty.

I medvědice Božena

je pro karty stvořena.

Ne jako Julie

zlatá rybka, co švindluje.

Božena se naštvala,

což je všední,

zlatou rybku sežrala,

byla medvědicí lední.

Autor: Václav Kunft | sobota 9.5.2026 20:13 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

vydáno 9. května 2026  17:14

Včera, 8. 5. 2026, jsem z pražských Košíř sledoval letadla přistávající na vedlejší dráze 12/30 na...

Václav Kunft

  • Počet článků 465
  • Celková karma 12,20
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

