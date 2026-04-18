Kamenný trůn
Z, mechem obrostlých čedičových balvanů
Na samém kraji velkého kamenného moře
Stál kamenný trůn, svědek hrdinských činů
Jeho dětských her na královském dvoře
xxx
Měl výhled přes údolí na celý daleký kraj
Na druhé straně kouzelný hluboký les
Les, který v sobě skrýval třešňový háj,
staré buky, březové palouky a vonný vřes
xxx
Les, který pamatoval Kelty, druidy i drusády
Trůn, který byl ložem jeho denního snění
Kolem tančí a jeho hýčkají překrásné dryády
Jeho útočiště před světem v době dospívání
xxx
Kamenný trůn se změnil, stalo se z něj lože
Netlačil, za léta obrostl měkoučkým mechem
Stal se dějištěm nejedné mladistvé soulože,
kterou tam prožíval se zatajeným dechem
xxx
Na léta mu zmizel z obzoru, jako by nebyl
Nemohl se stát součástí jeho nového já
Pak se mu z čista jasna znovu v životě zjevil
Když tam zašel, zjistil, že úplně jinak vypadá
xxx
Málem ho nenašel, balvany se zdály menší
Stromy vyrostly, a rozhled už nebyl takový
Ale les, les ten byl jiný, zdál se být magičtější
Stále krásný, stále jeho, a přece tak tajemný
xxx
Zase v něm probudil staré pudy, touha vlka
K modré obloze jako rorýs velký opět vyletěl
Znovu zažít ta dobrodružství, mít duši kluka
Zastavil se na nebi, své království si prohlížel
xxx
Jeho očarovaný les, plný podivných bytostí
Jeho kouzelný les plný tajemných setkání
Magický les, kde zažil tolik radosti a štěstí
Jeho nádherný les, les moudrosti a poznání
xxx
Z dálky pozoruje ten kopec, kde je trůn i les
Už by tam nedošel, může jen snít a vzpomínat
Když zavře oči, vnímá tu magii a cítí vonný vřes
Je to stále jeho les, i když se může jen z dálky dívat
Václav Kunft
Náhodné věty
Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.
Václav Kunft
Láska je melodie
Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.
Václav Kunft
Absurdní modrá
Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.
Václav Kunft
Ježek (Libozvuk)
Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.
Václav Kunft
Prší (Libozvuky)
Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.
- Počet článků 459
- Celková karma 11,61
- Průměrná čtenost 289x