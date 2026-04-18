Kamenný trůn

Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.

Z, mechem obrostlých čedičových balvanů

Na samém kraji velkého kamenného moře

Stál kamenný trůn, svědek hrdinských činů

Jeho dětských her na královském dvoře

xxx

Měl výhled přes údolí na celý daleký kraj

Na druhé straně kouzelný hluboký les

Les, který v sobě skrýval třešňový háj,

staré buky, březové palouky a vonný vřes

xxx

Les, který pamatoval Kelty, druidy i drusády

Trůn, který byl ložem jeho denního snění

Kolem tančí a jeho hýčkají překrásné dryády

Jeho útočiště před světem v době dospívání

xxx

Kamenný trůn se změnil, stalo se z něj lože

Netlačil, za léta obrostl měkoučkým mechem

Stal se dějištěm nejedné mladistvé soulože,

kterou tam prožíval se zatajeným dechem

xxx

Na léta mu zmizel z obzoru, jako by nebyl

Nemohl se stát součástí jeho nového já

Pak se mu z čista jasna znovu v životě zjevil

Když tam zašel, zjistil, že úplně jinak vypadá

xxx

Málem ho nenašel, balvany se zdály menší

Stromy vyrostly, a rozhled už nebyl takový

Ale les, les ten byl jiný, zdál se být magičtější

Stále krásný, stále jeho, a přece tak tajemný

xxx

Zase v něm probudil staré pudy, touha vlka

K modré obloze jako rorýs velký opět vyletěl

Znovu zažít ta dobrodružství, mít duši kluka

Zastavil se na nebi, své království si prohlížel

xxx

Jeho očarovaný les, plný podivných bytostí

Jeho kouzelný les plný tajemných setkání

Magický les, kde zažil tolik radosti a štěstí

Jeho nádherný les, les moudrosti a poznání

xxx

Z dálky pozoruje ten kopec, kde je trůn i les

Už by tam nedošel, může jen snít a vzpomínat

Když zavře oči, vnímá tu magii a cítí vonný vřes

Je to stále jeho les, i když se může jen z dálky dívat

Autor: Václav Kunft | sobota 18.4.2026 23:13 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Václav Kunft

Náhodné věty

Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.

11.4.2026 v 11:22 | Karma: 10,58 | Přečteno: 211x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Láska je melodie

Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.

8.4.2026 v 11:47 | Karma: 11,66 | Přečteno: 243x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Absurdní modrá

Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.

5.4.2026 v 10:34 | Karma: 12,59 | Přečteno: 347x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Ježek (Libozvuk)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

29.3.2026 v 10:28 | Karma: 13,56 | Přečteno: 395x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Prší (Libozvuky)

Libozvuky jsou samostatnou podsekcí poslednin. Libozvuky nemusí dávat smysl, ale musí dobře znít. Jsou jenom takovou hříčkou pro radost.

25.3.2026 v 18:09 | Karma: 12,95 | Přečteno: 374x | Diskuse | Poezie a próza
Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)
15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
15. dubna 2026  12:40

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...

V Třinci srazil vlak člověka, provoz na koridoru na Slovensko je zastavený

ilustrační snímek
18. dubna 2026  21:47,  aktualizováno  21:47

V Třinci na Frýdecko-Místecku srazil večer vlak člověka. Provoz na hlavním železničním koridoru z...

Na Českokrumlovsku se srazilo auto se sanitkou. Dvě ženy jsou zraněné

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.
18. dubna 2026  21:02

V Přísečné na Českokrumlovsku se v sobotu srazil osobní automobil se sanitkou. Při nehodě utrpěla...

Rekordní zájem. Sály a zahrady Pražského hradu přilákaly tisíce lidí

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)
18. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  19:31

Reprezentační prostory Pražského hradu si v sobotu přišlo prohlédnout rekordních 11 218 lidí. Při...

Film Michael: Geniální zpěvák opředený kontroverzními skandály míří na velká plátna

Michael Jackson při koncertu na Letenské pláni v Praze (7. září 1996)
18. dubna 2026  19:29

Letos by mu bylo 68 let. Jeho život byl plný šokujících momentů, ale také převratných uměleckých...

Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

