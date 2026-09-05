Kamarád les
Kamarád les
Vstoupit po letech na známé místo v lese
je jako podat ruku starému příteli
on řekne vítej a obejme tě
je to dlouho, co jsme se viděli
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Zavolá známé skřítky a víly
Kapradí a vřes se ti k nohám přivine
Pak z výšky ti kynou černé skály
Palouky, tůňky, duby tajemné
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Vůně, zvuky, mravenci tě zdraví
Lehneš si na hebký zelený mech
Mařinka a večernice voní
Ztrácíš se v dávných časů krásných snech
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Kluk, který sem chodil na jahody
potkal jsi tu princeznu i draka
Muž, který sem chodil za zážitky
Ona i les se před tebou svléká
Václav Kunft
Jízda
----------------------Kdy psát a kdy nepsat závěť.-------------------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Tento okamžik
------Jsou okamžiky, kdy všechno víte, všechno je jasné. -----------------------------------------------------------------------------
Václav Kunft
Sonet 35
Jsou témata se, kterými se člověk bez úspěchu snaží vypořádat, a tak se k nim neustále vrací. Skoro bych se vsadil, že ani tohle není finální.
Václav Kunft
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Na krizová sucha zaútočil Andrej Babiš s razancí sobě vlastní. Po zajisté zralé úvaze vypálil nápad na výstavbu asi dvaceti přehrad. Lidi to zajisté ohromí, zapomněl ovšem říct za jak dlouho tento nápad začne pomáhat.
Václav Kunft
Maškarní (Limerik)
-----------------Tak nevím, psát anglicky Limerick nebo česky Limerik-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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