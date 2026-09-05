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Kamarád les

-----Takhle to dopadá, když člověka přepadne nostalgie.----------------------------------------------------------------------------

Kamarád les

Vstoupit po letech na známé místo v lese

je jako podat ruku starému příteli

on řekne vítej a obejme tě

je to dlouho, co jsme se viděli

xxx

Zavolá známé skřítky a víly

Kapradí a vřes se ti k nohám přivine

Pak z výšky ti kynou černé skály

Palouky, tůňky, duby tajemné

xxx

Vůně, zvuky, mravenci tě zdraví

Lehneš si na hebký zelený mech

Mařinka a večernice voní

Ztrácíš se v dávných časů krásných snech

xxx

Kluk, který sem chodil na jahody

potkal jsi tu princeznu i draka

Muž, který sem chodil za zážitky

Ona i les se před tebou svléká

Autor: Václav Kunft | sobota 5.9.2026 23:21 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Václav Kunft

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Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student. Posledniny jsem ukončil, teď se jen toulám.

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