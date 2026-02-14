Kam jsem to zapad?

Tak tohle byla hodně nesympatická hospoda. Kupodivu mi připadala velmi povědomá, jako kdybych v ní často pobýval, i když nevím proč bych to dělal.

Kam jsem to zapad?

Co je to za hospodu, kam jsem to zapad

Okolo stolů štamgasti, samej podivnej týpek

Pár piv stačí a jeden se diví, co začínají kecat

Musím se schovat, ať nedostanu pár facek

xxx

Vládne tu hamounění, podvod a lež

S milým úsměvem tě v kartách oberou

Když se ozveš, že kradou, strhne se řež

Dávej si pozor, ať nedostaneš sekerou

xxx

Vesnici vládne pár čachrářských šíbrů

Bezohledně šlapou po všech ostatních

Platí si několik velkých surových lotrů

Rádi se občas vyřádí na těch bezbranných

xxx

Zhnusila se mi ta hospoda i vesnice

Po krk ve sračkách se ven z ní brodím

na vzduch, i kdyby venku byla vánice

já nevěřící se za nás vroucně modlím

Autor: Václav Kunft | sobota 14.2.2026 23:36 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Václav Kunft

Krásná neznámá

Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla

13.2.2026 v 10:01 | Karma: 7,88 | Přečteno: 158x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)

Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.

8.2.2026 v 9:51 | Karma: 8,33 | Přečteno: 235x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Boží muka

Proč si lidé i tady nadávají, proč se pomlouvají, osočují? Proč raději nepíší o lásce? Láska tě osvobodí a povznese i utěší.

4.2.2026 v 11:05 | Karma: 8,95 | Přečteno: 306x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Oči, které jsem zradil

Není to zpověď, jen pozorování, vlastní i cizí zážitky. Poezie je jako láska, jeden velký klam, touha a fantazie. Možná.

31.1.2026 v 12:13 | Karma: 10,32 | Přečteno: 310x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Slyšel jsem myšlenky

Myšlení produkuje měřitelné elektrické signály, tedy formu energie, která je přeměněnou formou hmoty. V klasické fyzice je hmota, podle zákona o zachování hmotnosti, nezničitelná.

28.1.2026 v 13:20 | Karma: 9,63 | Přečteno: 304x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:08

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
14. února 2026  7:06

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Vlaky na trati v Brně zastavil dnes večer nález mrtvého těla

ilustrační snímek
14. února 2026  22:42,  aktualizováno  22:42

Vlaky na trati v Brně v úseku Brno-Horní Heršpice - Modřice zastavil dnes večer nález mrtvého těla....

Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust

Oslavy masopustu v Roztokách u Prahy. (14. února 2026)
14. února 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy...

9. den ZOH 2026: Adamczyková znovu v akci. Neděle nabídne snowboardcross i hokejový nervák

Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu.
14. února 2026  19:16

Program 9. dne zimních olympijských her nabídne řadu českých nadějí. Eva Adamczyková se představí v...

vydáno 14. února 2026  19:10

V parku na Kampě bylo dnes možno vidět hned dva kosí pěvce a to blízko orientační tabule o ptácích...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Václav Kunft

  • Počet článků 444
  • Celková karma 11,34
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.