Kam jsem to zapad?
Kam jsem to zapad?
Co je to za hospodu, kam jsem to zapad
Okolo stolů štamgasti, samej podivnej týpek
Pár piv stačí a jeden se diví, co začínají kecat
Musím se schovat, ať nedostanu pár facek
xxx
Vládne tu hamounění, podvod a lež
S milým úsměvem tě v kartách oberou
Když se ozveš, že kradou, strhne se řež
Dávej si pozor, ať nedostaneš sekerou
xxx
Vesnici vládne pár čachrářských šíbrů
Bezohledně šlapou po všech ostatních
Platí si několik velkých surových lotrů
Rádi se občas vyřádí na těch bezbranných
xxx
Zhnusila se mi ta hospoda i vesnice
Po krk ve sračkách se ven z ní brodím
na vzduch, i kdyby venku byla vánice
já nevěřící se za nás vroucně modlím
Václav Kunft
Krásná neznámá
Shořela čarodějka, o které se mi zdálo V hrůzném objetí shořela zčernalá těla Policie nezjistila, zdali to vražda byla
Václav Kunft
Setkání nebo zasněžený sen (Sonet 29.)
Dědkům se někdy stává, že se jim realita a sen popletou. Ale zasněžená Praha je krásná za každých okolností se vzpomínkami, sny i bez nich.
Václav Kunft
Boží muka
Proč si lidé i tady nadávají, proč se pomlouvají, osočují? Proč raději nepíší o lásce? Láska tě osvobodí a povznese i utěší.
Václav Kunft
Oči, které jsem zradil
Není to zpověď, jen pozorování, vlastní i cizí zážitky. Poezie je jako láska, jeden velký klam, touha a fantazie. Možná.
Václav Kunft
Slyšel jsem myšlenky
Myšlení produkuje měřitelné elektrické signály, tedy formu energie, která je přeměněnou formou hmoty. V klasické fyzice je hmota, podle zákona o zachování hmotnosti, nezničitelná.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Vlaky na trati v Brně zastavil dnes večer nález mrtvého těla
Vlaky na trati v Brně v úseku Brno-Horní Heršpice - Modřice zastavil dnes večer nález mrtvého těla....
Velkolepý průvod a veselí. Podívejte se, jak v Roztokách u Prahy slavili masopust
Několikametrové maškary, veselí a stovky návštěvníků. Roztoky u Prahy zažily velkolepé oslavy...
9. den ZOH 2026: Adamczyková znovu v akci. Neděle nabídne snowboardcross i hokejový nervák
Program 9. dne zimních olympijských her nabídne řadu českých nadějí. Eva Adamczyková se představí v...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 444
- Celková karma 11,34
- Průměrná čtenost 286x