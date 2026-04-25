Jsem motýl
Kulhám na jedno křídlo
Sluníčko na mě svítí
Svým teplem mě vzbudilo
Vykvetlo jarní kvítí
Z květu na květ létám
Pokřivený sosáček mám
S chutí nektar saji
S ostatními babu hraji
Až přijde léto budu se hřát
Na to se těším
A potom podzim
Nakonec zima, mám se bát?
Ale co, vždyť jsem motýl
Václav Kunft
Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.
Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.
Václav Kunft
Kamenný trůn
Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.
Václav Kunft
Náhodné věty
Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.
Václav Kunft
Láska je melodie
Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.
Václav Kunft
Absurdní modrá
Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
V Krkonoších začínají jarní práce na záchraně rozmanitosti horských luk
V Krkonoších začínají po zimní přestávce práce, které mají zásadní význam pro zachování pestrosti...
Kyberzločinci útočí až 200krát za minutu. Čechy už letos okradli o 800 milionů korun
Tento článek přečtete za dvě, maximálně za tři minuty. Během této doby se kyberzločinci pokusí na...
Městská policie v České Lípě modernizuje za 400.000 korun kamerový systém
Zlepšení dohledu v ulicích i zvýšení kybernetické bezpečnosti by měla zajistit další modernizace...
Pobodání ve stanovém městečku v Mostě. Policie zadržela podezřelého
Policie vyšetřuje od pátečního večera pobodání muže v Mostě, v ohrožení života není. Muže, který mu...
Prodej komerčního pozemku 2559 m2 Konecchlumí - Kamenice
Konecchlumí - Kamenice, okres Jičín
2 500 000 Kč
