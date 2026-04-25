Jsem motýl

Další poslednina, je to jen dojem, jak to jiní vidí, ne jak to já cítím, třeba dělám chybu a skutečnost je jiná. Stejně si zkusím ještě poletovat.

Jsem motýl

Kulhám na jedno křídlo

Sluníčko na mě svítí

Svým teplem mě vzbudilo

Vykvetlo jarní kvítí

Z květu na květ létám

Pokřivený sosáček mám

S chutí nektar saji

S ostatními babu hraji

Až přijde léto budu se hřát

Na to se těším

A potom podzim

Nakonec zima, mám se bát?

Ale co, vždyť jsem motýl

Autor: Václav Kunft | sobota 25.4.2026 10:42 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

Další články autora

Václav Kunft

Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.

Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.

20.4.2026 v 13:38 | Karma: 14,36 | Přečteno: 287x | Diskuse | Společnost

Václav Kunft

Kamenný trůn

Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.

18.4.2026 v 23:13 | Karma: 10,36 | Přečteno: 233x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Náhodné věty

Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.

11.4.2026 v 11:22 | Karma: 12,80 | Přečteno: 316x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Láska je melodie

Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.

8.4.2026 v 11:47 | Karma: 13,08 | Přečteno: 313x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Absurdní modrá

Psát perex na absurditu je samo o sobě absurdní. A co dnes není, závist se vydává za názor, egoismus za službu celku, lež za informaci.

5.4.2026 v 10:34 | Karma: 13,23 | Přečteno: 373x | Diskuse | Poezie a próza
Václav Kunft

  • Počet článků 461
  • Celková karma 11,92
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

